WhatsApp, i messaggi spariscono in pochi secondi: ecco cosa sta succedendo

Grande fermento in casa WhatsApp nel corso di queste ultime settimane. Le novità per gli utenti della piattaforma di messaggistica hanno interessato molti addetti ai lavori, tra la possibilità di modificare un testo già inviato e la possibilità di accedere su più dispositivi con un medesimo profilo. La prossima novità in casa WhatsApp sarà quella dei messaggi che si autoeliminano.

WhatsApp cambia le norme per la privacy con i messaggi fantasma

Già da tempi i leaker di WABetaInfo parlano dei “messaggio a tempo” in casa WhatsApp, ovvero di messaggi che dopo un determinato e reimpostato lasso di tempo non saranno più visibili nella cronologia delle chat. Questa novità segue da vicino un upgrade già presente sulla piattaforma, come quello delle foto visibili in unica occasione.

L’upgrade inoltre muove sulla scia di una novità già introdotta negli scorsi mesi da Instagram Direct. L’obiettivo per gli sviluppatori della chat di Meta è quello di garantire un livello ancora maggiore di riservatezza agli utenti, evitando possibili condivisioni non volute di messaggi.

Tale aggiornamento, in tal senso, dovrebbe fare il paio con un ulteriore upgrade, ovvero lo stop agli screenshot delle conversazioni. Così facendo gli utenti non avrebbero più la possibilità di condividere messaggi o file multimediali senza il consenso del reale mittente.

I leaker già hanno dato notizie circa la sperimentazione in fase beta di queste novità. In base a quelli che saranno i tempi per il roll out, WhatsApp rilascerà aggiornamenti a riguardo sia per gli iPhone che per i device Android.