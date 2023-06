Google, tra pochissimo potreste perdere tutte le foto e i video

Google ha iniziato a inviare email agli utenti per informarli di un imminente aggiornamento di Archivio Album. La società ha annunciato che un’antica interfaccia della galleria fotografica legata a Hangouts verrà chiusa a partire da oggi. Tra i contenuti eliminati in giornata ci sono foto in miniatura di piccole dimensioni, commenti o “Mi piace” sugli album, alcuni dati di Google Hangouts dall’Archivio album e immagini di sfondo caricate nel selettore temi di Gmail prima del 2018.

Google: come salvare i vecchi contenuti?

Per non perdere i contenuti presenti in Archivio Album, gli utenti dovranno utilizzare Google Takeout, uno strumento che permette di esportare una copia dei contenuti nel proprio Account Google come backup o per utilizzarli con un altro servizio.

Takeout è stato annunciato nel 2022, quando Google ha deciso di avviare questo progetto per rendere il trasferimento dati tra piattaforme più semplice e rapido. A riguardo, il colosso di Mountain View investì una somma piuttosto elevata di denaro, pari a circa 3 milioni di dollari. Lo strumento in questione è in grado di ottimizzare il trasferimento dati tra piattaforme, come la sincronizzazione delle immagini tra l’account Facebook e Foto.

Accedendo a get.google.com/albumarchive, si scopre un’interfaccia utente della galleria piuttosto datata, in cui l’album più visibile è denominato “Foto da Hangouts”. Secondo Google, quest’album contiene “foto e video condivisi su Hangouts”. L’organizzazione è basata su conversazioni, compresi i thread di SMS, con l’elemento più recente che risale al 2016 (ciò varia in base all’utente). Alcune delle gallerie presenti contengono centinaia di immagini, che si possono trovare anche in Google Chat, relative a una singola conversazione che hai avuto.