TikTok, con il suo lancio avvenuto nel Settembre del 2016, è riuscita a diventare in brevissimo tempo una delle piattaforme social più utilizzate e apprezzate nell’ultimo periodo, da milioni e milioni di persone in tutto il mondo e di tutte le età. La piattaforma, consente, in maniera del tutto gratuita, di registrare un proprio account personale e di creare, in maniera anche piuttosto creativa, condividere e guardare brevi clip video realizzata dagli utenti.

Ad oggi, l’applicazione risulta essere quella più utilizzata, gode della presenza di milioni di profili che dedicano le intere giornate a condividere contenuti e visualizzare quelli pubblicati da altri, uno scrollo continuo di mini video, che quasi come una droga virtuale, cattura lo sguardo sullo schermo e attira in maniera così potente e incontrollata l’attenzione degli utenti. Tutto questo grazie all’uso di appositi algoritmi che lavorano per mostrarci quei contenuti che, più di tutti, potrebbero interessarci.

TikTok, quali sono i rischi ?

A tal proposito è abbastanza chiaro come TikTok rischia di generare delle vere e proprie dipendenze, ma non è questo l’unico pericolo in cui si rischia di incorrere per un elevato ed eccessivo utilizzo dell’applicazione.

Infatti l’app, una volta installata ed effettuata la registrazione del proprio account, accede a una molteplicità di dati personali: Nome, età, numero di telefono, indirizzo e-mail e persino la nostra posizione attraverso la geolocalizzazione, che tiene traccia di ogni nostro singolo spostamento.

Tiene inoltre traccia di tutte le nostre comunicazioni, e se si desidera collegarsi con amici o ricevere suggerimenti di amicizia, essa ha libero accesso anche agli appunti e ai contatti della rubrica, senza considerare i dati biometrici, come viso o impronta digitale nel caso in cui si avvia l’app utilizzando questi modelli di riconoscimento.

Insomma TikTok, ha praticamente accesso ad ogni informazione che conti, considerati anche gli interessi e passioni, con i quali riesce a mostrarci i contenuti fatti apposta per noi, che possono catturare maggiormente la nostra attenzione e di conseguenza farci trascorrere ore ed ore intere a scrollare video.

Come gestire al meglio l’utilizzo di TikTok

Ecco alcuni suggerimenti utili per aiutarvi a gestire in modo migliore l’esperienza sulla piattaforma senza il rischio di dedicarvi, senza accorgesene, troppo tempo.

E’ consigliabile magari aprire TikTok dal pc, su un apposito browser , in modo da evitare lo scrollo automatico e continuo dei video, infatti l’esperienza della piattaforma su un personal computer è diversa rispetto a quella fatta su un dispositivo mobile, di conseguenza si ha maggior “autocontrollo” e interrompere la visione diventa più semplice;

, in modo da evitare lo scrollo automatico e continuo dei video, infatti l’esperienza della piattaforma su un è diversa rispetto a quella fatta su un dispositivo mobile, di conseguenza si ha maggior “autocontrollo” e interrompere la visione diventa più semplice; Si potrebbe utilizzare un timer , per decidere esattamente quanto tempo dedicare alla piattaforma;

, per decidere esattamente quanto tempo dedicare alla piattaforma; Si può decidere di non usare più TikTok per un determinato periodo di tempo e disinstallare l’applicazione, ovviamente i dati e i contenuti relativi ai vostri profili non saranno persi, ma accessibili immediatamente con la reistallazione dell’applicazione.

Si tratta di pochi e semplici consigli che, se applicati anche per breve tempo, possono davvero aiutarvi a gestire meglio il vostro tempo e dedicarlo anche ad altre attività. Ovviamente il discorso è valido non solo per TikTok, ma anche altre piattaforme quali: Facebook, Whatsapp, Twitter e così via.