Iliad non delude le aspettative dei consumatori, che speravano ardentemente di poter spendere poco e godere di tanti contenuti, mettendo sin da subito a disposizione di ognuno di noi, la possibilità di attivare la promo da ben 200 giga di traffico dati al mese, a tempo indeterminato.

Le nuove promozioni di Iliad non presentano limiti o vincoli particolari, ciò sta a significare che l’attivazione è possibile nei singoli negozi in Italia (le IliadBox che trovate sparse prevalentemente nei centri commerciali), oppure anche sul sito ufficiale. Approfittando di questa seconda via di accesso, ricordiamo che il costo iniziale da sostenere equivale a soli 9,99 euro, a cui aggiungere la ricarica necessaria per coprire almeno la prima mensilità.

Iliad, che sorprese con le nuove offerte

Se volete spendere poco, e godere di un bundle davvero incredibile, non dovete fare altro che recarvi il prima possibile da Iliad, azienda da sempre rin grado di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

La promo del momento è senza ombra di dubbio la Iliad Flash 200, una soluzione che richiede il pagamento di soli 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, per riuscire a godere di ben 200 giga di traffico dati, con anche minuti e SMS illimitati verso tutti.

La velocità massima raggiungibile nella navigazione è molto buona, infatti si parla del 5G, senza costi aggiuntivi, quindi già incluso nel prezzo effettivamente mostrato a schermo.