CoopVoce spaventa Iliad, 7 euro al mese per avere la EVO 200

Uno dei gestori migliori in assoluto è sicuramente CoopVoce e lo dimostrano le sue offerte mobili disponibili sul sito ufficiale.

Da diversi giorni gli utenti non fanno altro che parlare dell’ultima arrivata, ovvero della promo da 200 giga con tutto incluso per un prezzo davvero bassissimo. Questa sarà disponibile per un tempo limitato.

CoopVoce, la EVO 200 dura ancora per un po’: al suo interno c’è tutto per un prezzo bassissimo

Grazie alla sua nuova campagna promozionale, CoopVoce consente a tutti di scoprire la grande abbondanza di contenuti e soprattutto la convenienza. È nata la nuova promo EVO 200, la quale non ha bisogno di troppe presentazioni. Chi conosce infatti il nome delle promo di CoopVoce, sa benissimo come queste si articolano tra minuti, SMS, giga e prezzo di vendita mensile.

La EVO 200 non è da meno e consente infatti di fare il pieno di giga e navigare verso il periodo estivo alla grande. All’interno di quella che potrebbe essere tranquillamente definita come l’offerta del momento, gli utenti possono trovare tutto ciò che serve. Partendo da minuti illimitati e passando per i 1000 SMS concessi verso tutti, gli utenti si ritroveranno alla vera e propria punta di diamante: ben 200 giga per la navigazione in rete in 4G.

Il prezzo mensile che il gestore predispone è di soli 7,90 € per sempre, senza cambiamenti che possano minare tale convenienza. Da ricordare infatti che CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi utenti.

L’offerta andrà avanti ancora per poco meno di tre settimane, visto che scadrà tra 20 giorni.