WindTre è una fucina di ottime offerte, messe costantemente a disposizione del pubblico italiano, il quale si ritrova a tutti gli effetti ad avere la possibilità di accedere ad una buona razione di sconti speciali, conditi con prezzi fortemente più bassi del normale.

Gli utenti che oggi si ritrovano alla ricerca della soluzione più adatta alle proprie esigenze, devono comunque sapere che l’attivazione è limitata, come al solito del resto, accedere alle migliori promo richiede comunque la provenienza da uno specifico operatore telefonico, oppure la presentazione dell’SMS ricevuto sul numero di telefono che sarà poi necessario trasportare in WindTre.

WindTre, le nuove offerte partono da soli 5 euro

Attivabile solamente in 9 regioni del nostro paese, la WindTre 60 75 XS è una fantastica promozione da soli 5,99 euro al mese, addebitata direttamente sul credito residuo della SIM collegata. Il costo iniziale da sostenere, al netto della prima ricarica, è estremamente basso, poiché saranno necessari solamente 4,99 euro.

Il bundle messo a disposizione di tutti gli utenti è altresì di alto livello, poiché è possibile liberamente accedere a 75 giga di traffico dati al mese (con navigazione in 4G), passando anche per 50 SMS da inviare a chiunque si desideri e minuti illimitati da poter spendere per telefonare ad ogni numero in Italia.

Se interessati al filone WindTre Go, dovete sapere che esistono svariate varianti con prezzi sempre bassi, ma con differenze in relazione alla regione di appartenenza o la provenienza. Consigliamo comunque di recarvi nel negozio più vicino alla vostra residenza, per maggiori informazioni in merito.