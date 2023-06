WindTRE ha la promo regina del mercato, è la GO 150 TOP+

Offerte piene di contenuti ma soprattutto prezzi molto bassi, non fanno altro che attirare il pubblico verso una scelta. Questa potrebbe consistere nel cambiare gestore, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno accentuato la crisi in Italia. Secondo quanto riportato, contestualmente appunto al momento che sta vivendo il paese, sono sempre di più le persone che scelgono di cambiare il proprio provider di appartenenza. Non si punta infatti più a tenere per sempre un determinato operatore telefonico, visto che la concorrenza è in grado di offrire davvero tante possibilità, cosa che in passato risultava molto più complicata. Uno dei gestori che sta cercando in ogni modo di fermare l’avanzata dei gestori virtuali è WindTRE, provider estremamente blasonato sul mercato.

Frutto della fusione dei due gestori che ne compongono il nome attuale, WindTRE è riuscito negli ultimi tempi a dare grande prova di maturità, proponendo soprattutto un’offerta che oggi starebbe spopolando. Al suo interno ovviamente ci sono i contenuti i migliori oltre ad un prezzo che sembra quasi essere uno scherzo vista la sua convenienza.

WindTRE: la nuova GO 150 TOP+ con tutto incluso costa 5,99 € al mese

Nessuno avrebbe mai creduto di ricevere un messaggio del genere da parte di WindTRE. Il famoso provider infatti ha deciso di lanciare una soluzione davvero eccezionale, la quale prende il nome di GO 150 TOP+.

Coloro che rientreranno infatti potranno pagare solo 5,99 € al mese per avere un’offerta completa. Al suo interno sono presenti minuti senza limiti per le telefonate verso tutti, 200 SMS e soprattutto 150 giga per la navigazione in 4G+.