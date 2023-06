Illusione Ottica, chi riesce a risolverla entro 10 secondi?

Le sfide fornite dalle illusioni ottiche sono sempre avvincenti, e permettono ogni giorno di dare sfoggio alla propria creatività, e non solo, a migliaia di utenti in tutta Italia. Oggi vi proponiamo un qualcosa di inedito, un‘immagine che ha messo davvero in difficoltà anche i più esperti del settore.

La proposta odierna punta molto forte sulla rapidità nell’osservazione della scena, proprio perché nasce con l’idea di spingere l’utente finale a risolverla entro 10 secondi dalla visualizzazione. Quanti di voi riescono a trovare il viso nascosto, restando nel tempo limite?

Approfittate subito del nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sul quale trovare le offerte, i codici ed anche i coupon gratis.

Illusione Ottica, dove è il viso?

L’immagine in sé, che trovate inserita qui sopra, non è assolutamente complessa o particolarmente arzigogolata, si tratta di un semplicissimo paesaggio boschivo, con in lontananza la presenza di uno specchio lacustre. A farla da padroni sono i colori beige, marrone e verde, con ampie aperture all’interno delle quale (forse) si potrebbe iniziare a scorgere qualcosa?.

Non vogliamo fornire spoiler né aiuti, in quest’occasione lasciamo che siate voi stessi a spremervi le meningi, per trovare la soluzione perfetta al questi posto. Le illusioni ottiche di questo tipo sono pensate per mantenere allenato il nostro cervello, permettendogli di migliorare la percezione, oltre che fornire una solida base di divertimento per l’utente finale.

Siete riusciti a trovare il viso nascosto? se la risposta fosse positiva, non possiamo che farvi i complimenti, le percentuale di successo è davvero bassissima, stando a coloro che vi hanno preceduti.