Il “fuoco greco” è una delle armi più misteriose e temute del mondo medievale. Nonostante il suo nome, questa sostanza incendiaria non era di origine greca, ma veniva utilizzata nell’Impero Bizantino a partire dal VII secolo d.C. L’inventore, secondo molti resoconti, fu Kallinikos di Heliopolis, un rifugiato ebreo di lingua greca fuggito dalla Siria bizantina quando venne invasa dal califfato musulmano Rashidun.

Armi: la composizione misteriosa

Il fuoco greco era un’arma terribile, capace di generare fiamme verdi che si muovevano sull’acqua e che erano quasi impossibili da estinguere senza una specifica miscela di urina, sabbia e aceto. Questa arma fu utilizzata per la prima volta contro gli arabi durante la “guerra dei sette anni” del 674-680 d.C., e divenne rapidamente un segreto altamente custodito dell’Impero Bizantino.

Nonostante le numerose ricerche, la composizione esatta del fuoco greco rimane un mistero. Molti studiosi ritengono che fosse basato su un tipo di petrolio grezzo o raffinato, trovato nei pozzi naturali intorno al Mar Nero, forse la nafta. Tuttavia, a causa della sua natura altamente segreta, le informazioni precise su questa arma si sono perse nel tempo. L’unica testimonianza sulla sua composizione proviene dalla principessa bizantina Anna Comnena, che descrive il fuoco come prodotto da resina di pino e alberi sempreverdi, strofinata con lo zolfo e poi soffiata attraverso tubi di canna. Tuttavia, non è chiaro quando l’uso del fuoco greco venne interrotto, e molti tentativi di replicare questa sostanza nei secoli successivi non hanno avuto successo.

Il fuoco greco non era solo un incendiario, ma un vero e proprio insieme di armi, come afferma Alex Roland, professore emerito di storia alla Duke University ed esperto di storia militare. Questa arma ha avuto un ruolo fondamentale nelle guerre dell’epoca, e il suo mistero continua a intrigare gli storici e gli appassionati di storia militare.