Kena Mobile è uno tra gli operatori telefonici virtuali più convenienti presenti sul territorio italiano. L’operatore propone infatti spesso offerte davvero interessanti. A partire dalla giornata di ieri, ad esempio, l’operatore ha deciso di rendere disponibili due nuove offerte davvero sorprendenti e con il primo mese gratuito. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile rende disponibili due nuove offerte super con primo mese gratuito

Giusto ieri 30 maggio 2023 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibili due nuove offerte di rilievo. Come da tradizione dell’operatore, queste offerte si distinguono per la loro convenienza e per tutto ciò che hanno da offrire. Entrambe, poi, sono attivabili con primo mese gratuito. Tuttavia, per usufruirne sarà necessario attivarle online.

La prima di queste offerte è denominata Kena 6,99 130 GB STAR Promo Plus. Con quest’ultima, gli utenti avranno a disposizione fino a 130 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo da pagare per averla è 6,99 euro al mese.

La seconda offerta proposta dall’operatore è invece Kena 7,99 150 GB STAR Promo Plus. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ben 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 7,99 euro al mese.

Entrambe le offerte sono rivolte principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici. Tra questi, sono compresi ad esempio: Iliad, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.