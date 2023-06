Coca Cola lancia la prima bevanda per il gaming in collaborazione con League Of Legends

Le aziende che vendono bibite per i videogamers collaborano da anni con marchi di giochi, ma Coca-Cola è rimasta fuori da questo settore, almeno fino ad ora. Il gigante del mercato ha recentemente annunciato che sta collaborando con League Of Legends per produrre un gusto in edizione limitata della sua Cola chiamata Ultimate Zero Sugar, che ha soprannominato “+XP“, per “il gusto dei punti esperienza”.

I giocatori di Leagues possono partecipare a una serie di tre missioni per sbloccare le emote definitive. Le tre missioni sono queste:

Ottieni 7 assist in una singola partita per l’emote Ultimate Teamplay

Guadagna 12.000 monete d’oro in una singola partita per l’emote Ultimate Gains

Vinci una partita in meno di 20 minuti per l’emote Ultimate Tempo. Queste missioni sono state attivate nel gioco il 7 giugno e termineranno il 18 luglio.

Attualmente non disponibile in Italia

Descritta come “una collaborazione unica e su misura“, ogni lattina di soda include un codice QR che i giocatori possono scansionare per accedere al “Coca-Cola Creations Hub“, che offre esperienze digitali a tema attorno alla bevanda. Ad esempio, alla fine di questo mese, presenterà un filtro Instagram che ti trasformerà in un “eroe dei giochi cinematografici“. Attualmente presenta un filtro Instagram a tema League.

Secondo l’annuncio, la bevanda in edizione limitata è disponibile in mercati selezionati, tra cui Stati Uniti, Canada, Cina, Corea del Sud, America Latina e Africa. Non è chiaro per quanto tempo rimarrà sugli scaffali dei negozi.

Non si sa se in futuro questo tipo speciale di bevanda sarà portata anche in Italia, bisognerà aspettare ancora un po’ per saperne qualcosa.