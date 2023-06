Volkswagen Tiguan, ecco le foto spia del nuovo SUV

Il noto marchio automobilistico tedesco Volkswagen continua i test su strada dei suoi prossimi veicoli. Nel corso delle prossime settimane, in particolare, l’azienda toglierà i veli su un nuovo SUV, ovvero sulla prossima generazione di Volkswagen Tiguan. In queste ultime ore questa vettura è stata spiata nuovamente su strada e questa volta presenta davvero pochi camuffamenti. Vediamo quanto è emerso.

Volkswagen Tiguan, il nuovo SUV di Volkswagen avvistato su strada

Nel corso delle ultime ore è stato spiato nuovamente su strada il prossimo SUV del noto marchio automobilistico tedesco Volkswagen. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della prossima generazione di Volkswagen Tiguan. Dalle foto spia appena emerse in rete, è possibile notare come ora siano presenti soltanto alcuni piccoli camuffamenti che vanno a coprire pochi dettagli estetici e stilistici.

Dalle foto sembra comunque che le dimensioni del nuovo SUV siano leggermente più grandi rispetto alla precedente generazione. Per quanto riguarda la parte frontale, invece, è possibile scorgere alcune similitudini con un altro veicolo dell’azienda, ovvero Volkswagen ID 4. Anche all’interno, il nuovo SUV del marchio tedesco potrà vantare tanta tecnologia.

Secondo le precedenti indiscrezioni emerse in queste settimane, all’interno saranno presenti ampi display adibiti sia per la strumentazione digitale sia per il sistema di infotainment. Dal punto di vista delle motorizzazioni, invece, non ci sono ancora molti dettagli. Tuttavia, è facile immaginare che l’azienda deciderà di presentare alcune versioni con delle tecnologie ibride elettrificate, tra cui Plug-in e Mild Hybrid. Immaginiamo comunque che a breve arriveranno nuove informazioni tecniche. Staremo a vedere.