Annunciati i giochi gratis da riscattare sul Playstation Plus a giugno 2023

PlayStation ha annunciato i giochi gratuiti di giugno per il livello Essential, che si potrà richiedere gratis per un mese a partire da martedì 6 giugno.

Essential è il livello base che ti consente di giocare online ai giocatori, ed è un abbonamento a pagamento. Ogni mese ci sono anche da tre a cinque giochi da riscattare entro quel periodo di tempo. Una volta richiesto, puoi accedere a questi giochi purché il tuo account abbia un abbonamento attivo.

NBA 2K23 per PS5 e PS4 è il gioco più atteso di questo mese, poiché i giochi sportivi annuali sono spesso su Essential. C’è un’ampia scelta anche per chi ama il giocatore singolo, ma la vera attrazione qui è ovviamente il gioco online. Essere su Plus porterà senza dubbio più persone a competere online.

Gli ultimi 2 giochi

Continuando troviamo il nuovo Jurassic World Evolution 2 per PS5 e PS4: un gestionale che ti consente di costruire e gestire il tuo parco a tema infestato dai dinosauri. Non solo devi mantenere i tuoi visitatori felici ed entusiasti, ma anche assicurarti che le tue attrazioni non scappino e li mangino. Jeff Goldblum dà la voce al dottor Ian Malcolm.

E poi troviamo Trek to Yomi per PS5 e PS4, il terzo e ultimo gioco Essential di questo mese, un gioco indie che l’anno scorso è stato oggetto di ottime recensioni per la sua straordinaria grafica ispirata alle opere del leggendario regista giapponese Akira Kurosawa.

Questi tre giochi sostituiscono la selezione di maggio di GRID Legends 2, Chivalry 2 e Descenders, quindi assicurati di aggiungerli ai tuoi account prima di martedì.