Xiaomi Redmi 12, nuovo entry-level in arrivo, ecco cosa sappiamo

Il produttore cinese Xiaomi si sta preparando per annunciare sul mercato mobile un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Redmi. Dopo lo scorso Redmi 12c, sta infatti per arrivare il turno del nuovo entry-level Redmi 12. Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete quasi tutti i dettagli tecnici e anche prezzo di vendita e confezione di vendita.

Xiaomi sta per annunciare il nuovo entry-level Redmi 12, ecco cosa sappiamo

Il debutto del nuovo entry-level a marchio Redmi è sempre più vicino. Come già accennato in apertura, in particolare, in queste ore sono emersi numerosi altri dettagli riguardanti il prossimo device dell’azienda.

Nello specifico, è apparsa in rete anche una foto dal vivo della confezione di vendita. Secondo quanto è emerso, sappiamo che il nuovo Redmi 12 avrà sul fronte un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.79 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. In alto al centro trova posto in un piccolo foro la fotocamera anteriore da 8 MP.

Sul retro lo smartphone dispone invece di tre fotocamere posteriori. Nello specifico, ci sarà un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Le prestazioni saranno invece affidate al soc MediaTek Helio G88 con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria avrà una capienza di 5000 mah e supporterà la ricarica rapida da 18W. Ricordiamo infine che il prezzo di vendita del prossimo Redmi 12 dovrebbe aggirarsi attorno ai 199 euro. Staremo a vedere se sarà effettivamente così.