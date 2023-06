Giornata di grandi presentazioni in casa Apple, in occasione della consueta conferenza annuale. Alla WWDC 23, oltre al nuovo visore Vision Pro, il colosso di Cupertino ha presentato diversi dispositivi e la nuova release del suo sistema operativo, ovvero iOS 17.

Ufficiale il nuovo MacBook Air 15″, Mac Studio, Mac Pro con chip Apple ed arriva M2 Ultra

È stato presentato quello che viene definito il miglior portatile al mondo con queste dimensioni. Stiamo parlando del nuovo MacBook Air 15″, inedito in questa diagonale. Dotato del processore proprietario M2, offre fino a 18 ore di autonomia e un design senza ventole.

Il computer è dotato di un sistema a sei altoparlanti, della ricarica MagSafe e di una videocamera FaceTime HD a 1080p. Il laptop è ordinabile da oggi e arriverà il 13 giugno.

Lato desktop, ecco i due Mac più potenti di sempre. Stiamo parlando del nuovo Mac Pro e del Mac Studio, entrambi dotati di chip Apple M2 Max ed M2 Ultra, il nuovo processore presentato oggi. Mac Studio consente di avere prestazioni fino a sei volte più performanti rispetto all’iMac 27″.

Mac Pro invece è fino a tre volte più veloce rispetto ai computer della generazione precedente, il tutto grazie al nuovo processore M2 Ultra. Questo è il chip più grande e soprattutto capace mai creato da Apple, realizzato con tecnologia a 5 nm di seconda generazione. È stata utilizzata anche l’architettura UltraFusion di Apple.

Arrivano iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma

Ufficiali anche le nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac. Partendo da iOS 17, risulta di primaria importanza la condivisione con AirDrop, la quale diventa più semplice. Ci sono inoltre degli input più intelligenti che permettono anche una digitazione più rapida e precisa. Ovviamente le novità toccano anche l’esperienza di comunicazione in generale, oltre che l’interfaccia in maniera parziale.

iPadOS 17 invece cambia l’esperienza degli utenti in possesso del celebre tablet. Sono state create delle nuove modalità per personalizzare la schermata di blocco oltre che per interagire con i widget. È stata arricchita l’esperienza di lavoro sui PDF e sono arrivati anche nuovi adesivi per iMessage. L’app Salute inoltre arriva ufficialmente su iPad e porta di grafici interattivi.

Per i computer, sia portatili che fissi, ecco macOS Sonoma. È pronta all’arrivo una nuova gamma di funzionalità che miglioreranno l’esperienza Mac. Nuovi widget e salvaschermo mozzafiato sono pronti a far il loro esordio.

Tornando ai widget, questi saranno disponibili direttamente sulla Scrivania, mentre non è da sottovalutare il miglioramento delle videoconferenze, le quali diventano più coinvolgenti grazie all’approdo di nuove funzioni. Grande miglioramento anche per l’esperienza di gioco con l’introduzione della nuova Game Mode tutta da scoprire.