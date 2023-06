A quanti di voi non piacerebbe avere energia illimitata gratis per sempre, vedendo così annullate definitivamente le bollette dell’energia elettrica? scommettiamo a moltissimi, con un investimento iniziale è possibile, almeno in parte, raggiungere l’obiettivo prefissato.

Tutto è possibile grazie alla serie di prodotti che prende il nome di power station, o più semplicemente centrali elettriche portatili. Questi non sono altro che veri e propri pacchi di batterie, ricaricabili mediante una presa a muro, o più semplicemente con l’energia solare, sfruttando questo secondo metodo, infatti, il cliente si ritroverebbe a poter generare energia green illimitata, senza mai essere costretto ad utilizzare il contatore di casa propria.

Energia illimitata, il prodotto per averla gratis

Il ‘problema’ più grande è forse l’investimento iniziale da sostenere, la spesa da versare nella fase iniziale è importante, poichè è strettamente necessario ricorrere all’acquisto di un pacco di batterie particolarmente capiente, tale da soddisfare il fabbisogno energetico degli elettrodomestici e non solo, ricordando poi che molto spesso i pannelli solari sono da considerarsi extra, ovvero accessori da acquistare a parte.

Di modelli sul mercato se ne trovano davvero tantissimi, si parte dalla semplice centrale elettrica portatile da 299 euro, ma con batterie da 300Wh, fino ad arrivare a sistemi da migliaia di euro, in grado anche di ricarica una macchina elettrica.