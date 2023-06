1Mobile, una nuova offerta attira i clienti

1Mobile, l’operatore virtuale di Compagnia Italia Mobile, ha apportato sostanziali modifiche alle sue opzioni tariffarie, cancellando diversi programmi e rinnovando l’offerta. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di alternative accessibili ai clienti. Antonio Cortina, amministratore delegato di Compagnia Italia Mobile, gestisce l’azienda, che opera come MVNO ESP e utilizza la rete 4G di Vodafone per l’accesso a Internet.

Il sito web dell’operatore è stato rinnovato con una nuova estetica e una struttura riorganizzata per i pacchetti tariffari. I clienti possono ora navigare in sezioni come “In portabilità“, “Per tutti“, “Italia – Estero” e “Solo dati“, rendendo più semplice la scoperta delle alternative disponibili.

1Mobile presenta una nuova offerta

Alcune promozioni, tra cui Minuti, SMS, Giga e Giga 200 Limited Edition solo dati, sono state eliminate. Altre offerte speciali, invece, sono state prorogate con nuove date di scadenza, offrendo agli acquirenti più opzioni.

Le opzioni disponibili nella categoria “Per tutti“, destinata ai nuovi clienti che migrano a 1Mobile o che trasferiscono il proprio numero da altri operatori, sono state ridotte da sette a quattro. Questa procedura semplificata garantisce ai potenziali abbonati una selezione più mirata ed efficiente.

Nel frattempo, la sezione “Solo dati” comprende la Giga 200 Limited Edition, l’unica offerta di soli dati dell’operatore, nonché il piano XConnect progettato specificamente per i dispositivi IoT. Quest’ultimo è ancora l’unica scelta in questa categoria, in quanto risponde ai requisiti unici dei dispositivi Internet of Things.

Complessivamente, 1Mobile ha attualmente quattro offerte di marketing finalizzate: 1Mobile Start 2Plus, 1Mobile Power XPlus, 1Mobile Special XPlus e Giga 200 Limited Edition. Questi piani offrono diverse combinazioni di minuti telefonici, messaggi di testo e dati mobili per soddisfare le esigenze di diversi utenti. Mentre la scadenza di alcune tariffe era prevista per il 31 maggio 2023, sul sito web dell’operatore si legge che tutte le offerte rimanenti possono essere attivate fino al 12 giugno 2023, a meno che non vengano apportate ulteriori modifiche o aggiustamenti.