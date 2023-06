TIM contro Vodafone, la Power Supreme sfida la Special 150 a partire da 7 euro

Tutte le persone che stanno cercando di capire qual è il gestore a poter fare al caso loro, potranno avere un bel conflitto per la testa. Si tratta della stessa battaglia che stanno svolgendo tra loro Vodafone e TIM, gestori per eccellenza del panorama italiano della telefonia mobile.

TIM sfida Vodafone: ecco cosa offre la Power Supreme Web che si scontra con la nuova Special 150 del gestore rosso

Per quanto riguarda Vodafone, l’offerta sembra essere una di quelle già viste in passato, ma con un prezzo totalmente rinnovato. Per quanto concerne invece i contenuti, questi sono rimasti praticamente invariati, sia per i minuti che per i messaggi e i giga. La nuova Special 150 infatti non si tira indietro e mette le cose in chiaro: vuole permettere a Vodafone di dominare su TIM. Al suo interno tutti gli utenti fortunati che riceveranno il messaggio per sottoscriverla potranno trovare minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti. Ci sono poi anche 150 giga per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 € al mese pagando con Smart Pay.

TIM non si tira però indietro e lancia la sua Power Supreme Web. L’offerta in questione rende il gestore italiano orgoglioso di sé stesso, soprattutto nel caso in cui dovessero ritornare alcuni utenti del passato. La promo lanciata appositamente per rubare utenti alla concorrenza, parte da minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi verso tutti. In merito alla connessione ad internet ci sono 150 giga, proprio come Vodafone. Il prezzo è di 7,90 € al mese. Entrambi i casi il 5G non è compreso.