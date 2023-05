Se state cercando una Ultra microSD da 128 GB ad un buon prezzo, oggi è il vostro giorno fortunato. La piattaforma Amazon sta infatti proponendo una SanDisk da 128 GB ad un prezzo molto molto interessante.

Stiamo parlando del modello SanDisk 128 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 140 MB/s. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

SanDisk Ultra microSD da 128 GB in offerta su Amazon

Prima di tutto vogliamo ricordarvi che le schede SanDisk Ultra microSDHC e microSDXC UHS-I sono compatibili con smartphone e tablet Android. Inoltre consentono di riprendere e archiviare un numero ancora maggiore di ore di filmati in Full HD. Con capacità fino a 1 TB, puoi archiviare sulla scheda ancora più ore di filmati in Full HD e disporre di ulteriore spazio per i video, le foto, i brani musicali, i film e gli altri tipi di file che desideri creare, salvare e condividere.

La velocità di trasferimento arriva fino a 140 MB/s. Velocità di trasferimento eccellenti ti consentiranno di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto. Con classe A1, la scheda SanDisk Ultra microSD è ottimizzata per le app; offre un avvio più rapido delle app e prestazioni per una migliore esperienza con il tuo smartphone.

Disponibile nel Google Play Store, l’app SanDisk Memory Zone consente di visualizzare e accedere a tutti i file presenti nella memoria del telefono e di creare copie di riserva archiviandole in un unico spazio. Può inoltre trasferire automaticamente i file dal tuo dispositivo alla scheda di memoria per liberare spazio. Disponibile su Amazon al prezzo di 13.80 euro invece di 16.99 euro.