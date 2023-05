Multe Auto, secondo il codice della strada basta un peluche per essere sanzionati

La sicurezza stradale è fondamentale e il rispetto del Codice della Strada è un elemento chiave per garantirla. A volte, però, gli automobilisti possono incorrere in multe a causa di ostacoli apparentemente innocui, come ad esempio un peluche appeso allo specchietto retrovisore.

Multe Auto: per quale motivo è vietato appenderli allo specchietto retrovisore?

Il Codice della Strada prevede una serie di norme che non tutti gli automobilisti conoscono o ricordano. Tra queste, c’è la regola che vieta di tenere appesi allo specchietto retrovisore oggetti come peluche, ciondoli o deodoranti. Questi oggetti, se di dimensioni superiori a 40 mm, possono limitare la visibilità del conducente e mettere in pericolo la sicurezza stradale.

Chi trasgredisce questa norma rischia una multa che va da 87 a 345 euro. Per evitare sanzioni, è quindi importante non posizionare questi oggetti nello specchietto retrovisore e rispettare le dimensioni massime consentite. Inoltre, è fondamentale evitare di attaccare adesivi sul parabrezza o sui finestrini laterali. Recentemente, si è parlato anche di multe e pene severe per chi cerca di evitare le sanzioni con trucchi bizzarri, come coprire la targa con vernici o nastro adesivo, o cambiare le lettere con delle targhette. Questo sistema è illegale e chi viene scoperto rischia pene severe.

Insomma, è fondamentale conoscere tutte le norme del Codice della Strada per evitare problemi e sanzioni. Come avete potuto vedere, anche un gesto apparentemente innocuo come appendere un peluche allo specchietto retrovisore può portare a una multa salata se non si rispettano le regole. Ricordiamo quindi di guidare sempre con prudenza e rispetto delle norme stradali.