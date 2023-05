Le norme previste dal Codice della Strada sono tante e tra queste ce ne sono diverse che vengono completamente ignorante dalla popolazione. A una in particolare non prestiamo mai la necessaria attenzione e, puntualmente, molti automobilisti si ritrovano a pagare multe del tutto inattese.

Oltre alle classiche multe che riguardano l’eccessiva velocità o il mancato indosso della cintura, ce n’è una che a cui poche persone fanno caso essendo che concerne un’abitudine assai diffusa tra gli automobilisti.

Multe, evitale con questi semplici e veloci accorgimenti

L’errore in questione che commettono in tanti è quello di avere oggetti in auto che possono potenzialmente intralciare la visuale del guidatore dal parabrezza. Tra gli oggetti più comuni troviamo arbre magique, peluche, ciondoli, deodoranti e tanto altro, appesi prontamente agli specchietti retrovisori. Ma non finisce qui.

L’attenzione, per evitare multe inutili, andrebbe posta anche su alcuni particolari che non garantiscono ai guidatori una perfetta sicurezza su strada. Ad esempio, non andrebbero apposti adesivi sui vetri della macchina, non solo su parabrezza ma anche sui finestrini e sul lunotto posteriore. Ciò perché sono elementi che non consentono di avere una visuale a 360 gradi sulla strada.

L’attenzione durante la guida è fondamentale?

Prestare la massima attenzione durante la guida e avere la massima visibilità sono due elementi dai quali non si può assolutamente prescindere. Proprio per questo motivo, è fondamentale evitare ogni tipologia di distrazione, specialmente quella dello smartphone, che come riportato dai dati ISTAT, è la principale causa di incidenti negli ultimi anni in Italia.