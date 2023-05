CoopVoce, Evo 200 costa meno di 10 euro e ti regala un pacchetto super

CoopVoce, l’operatore virtuale di telefonia mobile che utilizza la rete TIM, ha annunciato il ritorno dell’offerta Evo 200. Dall’ 8 giugno al 5 luglio 2023, sia i clienti esistenti che i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore nazionale, potranno attivare di nuovo l’offerta mobile ricaricabile CoopVoce Evo 200 a 7,90 euro al mese. Inoltre, per i nuovi clienti in portabilità, il primo mese è gratuito.

CoopVoce: le caratteristiche della nuova promo

L’offerta Evo 200 prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali, e 200 Giga di traffico internet mobile su rete TIM 4G. In caso di superamento del bundle di traffico dati, la navigazione internet viene inibita senza alcun costo aggiuntivo. Per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea, i minuti e gli SMS sono validi senza alcun costo aggiuntivo, mentre per la navigazione su internet è previsto un limite di 8,2 GB mensili.

Per attivare l’offerta, i clienti devono accedere all’app CoopVoce, andare alla sezione “Offerta” e cliccare su “Gestisci offerta“. L’offerta Evo 200 si rinnova automaticamente ogni mese, salvo disdetta. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata.

La promo esclusiva di CoopVoce rappresenta un’opportunità significativa per i clienti esistenti e nuovi di ottenere un pacchetto di servizi completo a un prezzo molto competitivo. Con minuti, SMS e dati generosi, questa offerta potrebbe essere l’ideale per coloro che cercano un’opzione di telefonia mobile completa e conveniente.