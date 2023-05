CoopVoce, EVO 150 ed EVO 30 quasi gratis con 150GB e tutto illimitato

Uno dei migliori provider, famoso anche per la sua grande affidabilità, è certamente CoopVoce. Ricordiamo infatti che le promozioni mobili vendute al pubblico da CoopVoce non cambiano mai per quanto riguarda il prezzo.

Ora le offerte da battere sono due, le quali fanno parte della gamma EVO disponibile sul sito ufficiale del provider.

CoopVoce: le sue EVO sono le promo da battere, si parte da 30 giga al mese fino ad arrivare a 150

Dopo aver visto la concorrenza districarsi in maniera esemplare tra la giungla piena di offerte lanciate dai tanti gestori emergenti, CoopVoce non ha voluto essere da meno. Il provider virtuale si è messo all’opera con offerte straordinarie, le quali fanno del prezzo di vendita la vera e propria punta di diamante.

Il primo luogo non può che essere celebrata la famosa EVO 30, la quale parte da un prezzo di vendita speciale proprio per questi ultimi cinque giorni. Basterà spendere ogni mese solo 5,90 € per avere a disposizione minuti senza limiti con 1000 messaggi e 30 giga di connessione dati in 4G ogni mese.

Se volete ancora di più, basta scorrere leggermente più in basso sul sito ufficiale. Qui troverete la EVO 150, ormai entrata a far parte della famiglia di CoopVoce in pianta stabile. Al suo interno i contenuti migliori visto che gli utenti potranno optare per 150 giga in 5G. Ovviamente anche qui ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi disponibili. A cambiare non sono solo i contenuti, ma anche il prezzo di vendita pari a 8,90 € al mese per sempre.