Ottenere uno smartphone di ultima generazione a un prezzo conveniente con WindTre è possibile. Gran parte delle offerte attualmente presenti in listino consentono di procedere con la contestuale attivazione del servizio Reload Plus che, oltre a permettere di ottenere una valutazione sul vecchio smartphone da consegnare, consente di procedere annualmente con la sostituzione del dispositivo con un nuovo modello. Gli smartphone proposti dal gestore sono numerosi e tra questi anche l’ottimo Xiaomi 13, che può essere abbinato all’offerta Unlimited 5G con Giga illimitati ogni mese.

WindTre offre uno smartphone Xiaomi 13 ai nuovi clienti: ecco la tariffa da non perdere!

L’offerta da non perdere per ottenere uno smartphone Xiaomi 13 a un prezzo conveniente è la WindTre Unlimited 5G Reload exChange con Easy Pay.

I nuovi clienti possono ottenerla saldando mensilmente una spesa complessiva di 45,98 euro, di cui 29,99 euro al mese riguardano esclusivamente il costo di rinnovo della tariffa e 15,99 euro al mese le spese necessarie per l’acquisto dello smartphone. WindTre permetterà così di usufruire di uno sconto di ben 226,00 euro.

La tariffa permetterà di usufruire mensilmente di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Al momento dell’attivazione sarà necessario consegnare il vecchio smartphone, che potrà ricevere una valutazione massima di 800,00 euro.

Accedendo al sito ufficiale del gestore WindTre è sarà possibile conoscere tutti i dettagli sull’offerta e l’acquisto del dispositivo!

Xiaomi 13: specifiche tecniche e design dello smartphone!

In foto è possibile osservare lo smartphone proposto da WindTre ai suoi nuovi clienti, i quali potranno sfruttare le straordinarie capacità fotografiche dello Xiaomi 13, dotato di un comparto fotografico Leica a tre sensori con principale da 50 megapixel, grandangolare da 12 megapixel e tele da 10 megapixel.

Il display è costituito da un pannello OLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il chip è uno Snapdragon 8 Gen 2; la batteria, invece, ha una capacità di 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W, che consente di ottenere il 100% di autonomia in soli 38 minuti. Dal punto di vista estetico lo smartphone presenta bordi e scocca posteriore curvi che facilitano l’utilizzo rendendolo pratico e maneggevole.