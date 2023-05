Kena, l’operatore virtuale e secondo marchio di TIM, si è unita ad altre aziende di telecomunicazioni nell’esprimere solidarietà alla popolazione dell’Emilia Romagna, zona italiana devastata dalle alluvioni del maggio 2023. Kena ha lanciato un’offerta unica di 100 Giga di traffico internet gratuito per i suoi clienti in Emilia Romagna.

Kena ha dichiarato il proprio sostegno allo sforzo e ha avvisato i consumatori con un post sui social media. I clienti dell’Emilia Romagna avranno accesso gratuito a 100 Giga di dati extra per 30 giorni a partire dal 19 maggio 2023. Per attivare l’offerta, i clienti devono rispondere all’SMS specifico inviato da Kena.

Kena sta offrendo nuove promozioni per gli utenti

È fondamentale ricordare che l’offerta non si rinnova automaticamente e scade 30 giorni dopo l’attivazione. Kena sta seguendo le orme di altre aziende di telecomunicazioni come Vodafone, WINDTRE e Very Mobile nel fornire aiuti alle persone colpite dalle alluvioni.

Kena, il secondo marchio di TIM, utilizza la rete di TIM per i servizi 2G e 4G LTE e offre una navigazione in internet a una velocità massima di 30 Mbps in download e upload. Alcuni pacchetti dedicati offrivano velocità di download e upload superiori, rispettivamente di 60 Mbps e 30 Mbps. Tuttavia, le consuete offerte accessibili online e nei negozi offrono attualmente a tutti i clienti la soglia di velocità più elevata.

Oltre allo sforzo di Kena, la Regione Emilia Romagna ha lanciato una raccolta fondi per aiutare i villaggi devastati da alluvioni e frane. Le donazioni possono essere effettuate utilizzando le informazioni bancarie fornite, compreso l’IBAN e la causale. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna si occuperà del finanziamento.

Il gesto di Kena di offrire dati gratuiti, così come le attività di raccolta fondi della Regione Emilia Romagna, riflettono il sostegno e la solidarietà della regione nei confronti delle popolazioni colpite. Questi programmi mirano a fornire un aiuto immediato contribuendo al contempo agli sforzi di recupero della regione.