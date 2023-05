CoopVoce, è EVO-mania tra gli utenti con 150GB quasi gratis ogni mese

Andando sul sito ufficiale potete notare la varietà di offerte che consente di sottoscrivere un gestore virtuale come CoopVoce. L’azienda in primo luogo mette a disposizione una promozione mobile da soli 5,90 € al mese, la quale dura per sempre allo stesso costo mensile. Attivare l’offerta a questo prezzo speciale è possibile fino al prossimo 31 maggio, visto che poi tornerà al prezzo di sempre. La nuova EVO 30 non ha niente da dimostrare, visto che in molti la conoscono già da diverso tempo.

Al suo interno ci sono contenuti di ottimo livello: gli utenti che la sottoscrivono possono avere davvero tutto. Si parte infatti da 30 giga per navigare sul web ogni giorno in 4G, passando poi ai minuti senza limiti verso tutti e a 1000 messaggi verso tutti. Ricordiamo che il prezzo è valido per sempre e che CoopVoce non ha mai aumentato i prezzi delle sue offerte in corso d’opera. Avete ancora 8 giorni per attivare questa promo, dopodiché la pagherete 6,90 € al mese.

CoopVoce: le migliori offerte sono le EVO, eccole ancora disponibili sul sito ufficiale

A seguire ecco la vera e propria punta di diamante, la quale costa un po’ in più ma offre sensibilmente più contenuti. La EVO 150 è infatti la soluzione perfetta per coloro che non si accontentano e che vogliono spendere poco meno di 10 € al mese. Questa promozione mobile costa 8,90 € ogni mensilità e offre al suo interno tutto il meglio che CoopVoce prevede. Ecco infatti 150 giga in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS. Ricordiamo che anche in questo caso il prezzo vale per sempre.