Kena Mobile è l’operatore satellite principale di TIM ed ha a disposizione delle offerte attivabili online che mettono al servizio degli utenti delle importanti opportunità.

Tra queste, ci sono chiamate illimitate, SMS e moltissimi Giga che permettono di navigare con la rete 4G e con una velocità fino a 60 Mbps in download. Le offerte possono essere sottoscritte sia se provieni da operatori specifici mediante la portabilità del numero e sia se attivi un nuovo numero.

Una delle promo che possiamo scegliere è sicuramente Kena 6,99 130GB Star. Con questa hai attivazione, SIM e consegna gratuita con tanto di 50 giga in più in regalo ogni mese sulla tua tariffa solo se attivi il Servizio di Ricarica Automatica entro il 14/06/2023.

Con la promo Kena 6,99 130GB Star hai la possibilità si usufruire ogni mese di: minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 1.000 SMS verso tutti i mobili e 130 giga di internet in 4G (7 per navigare in Europa) a soli 6,99 euro al mese.

L’attivazione, la SIM e la consegna sono gratuite. Sull’offerta viene attivato un rinnovo automatico ogni mese, tramite ricarica automatica o mediante ricarica manuale. Inoltre, se attivi il Servizio di Ricarica Automatica entro il 14/06/2023, avrai la possibilità di aggiungere 50 giga al mese alla tua offerta senza alcun costo aggiuntivo a partire dal primo rinnovo.

L’offerta può essere sottoscritta da chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.