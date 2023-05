Iliad, 300GB quasi gratis ogni mese per distruggere TIM e Vodafone

Non ci sono ormai gestori che possano contrastare quello che ad oggi viene riconosciuto anche dal pubblico come il migliore in assoluto. Iliad riesce ad includere ogni giorno sul suo sito ufficiale soluzioni impressionanti, le quali hanno ottenuto molto successo. Grande riscontro, ovviamente in positivo, ha avuto l’ultima offerta lanciata ormai più di un mese fa: quella che tutti chiamano Giga 150. Tale soluzione è infatti il fiore all’occhiello di Iliad, che già nel passato recente aveva mostrato grandi risultati grazie al lancio di questa promozione mobile. Ora è ritornata ed è ancora disponibile sul sito ufficiale con tutte le sue migliori caratteristiche che comprendono anche un prezzo molto più basso rispetto alla concorrenza. Inoltre, come al solito, non manca anche il regalo con cui Iliad è diventato ancora più famoso in quanto gestore mobile: il 5G praticamente gratis per tutti i dispositivi compatibili.

Iliad: cosa c’è nella nuova offerta Giga 150 e la nuova DATI 300 a 13,99 € al mese

Oltre alle offerte viste in precedenza, sembra che questa volta i numeri stiano schizzando verso l’alto grazie ai tanti contenuti presenti.

Iliad nella sua Giga 150 offre minuti ed SMS senza limiti con 150GB in 5G. Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € al mese per sempre.

Questa volta però c’è da parlare anche in merito ad un’altra soluzione, la quale è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda. La DATI 300 è una soluzione che esprime un grande vantaggio soprattutto per coloro che vogliono solo una scheda per navigare sul web. Ecco la soluzione perfetta: solo 13,99 € al mese per avere 300 giga in 4G+.