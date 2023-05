Nella stagione primaverile le occasioni per la telefonia fioccano e Iliad è ancora al centro del mercato, sia esso relativo alla telefonia mobile che relativo alla telefonia fissa. Il provider francese non vuole lasciare nulla al caso in questa parte centrale di maggio e garantisce ai suoi clienti una duplice occasione.

Iliad, la doppia promo con 150 Giga e Fibra ottica

Sul fronte della telefonia fissa, la migliore proposta di Iliad resta la Iliad Box. Quest’iniziativa mette a disposizione del pubblico chiamate senza limiti verso tutti senza scatto alla risposta con la possibilità di navigare senza limiti in internet sino a 4 Gbps con la tecnologia della Fibra ottica di ultima generazione.

Relativamente alla telefonia fissa, invece, il gestore francese si affida ancora alla sua Giga 150. La proposta ha un costo mensile di 9,99 euro e prevede chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per la navigazione di rete con la tecnologia del 5G inclusa nel prezzo.

Oltre al canone mensile per l’abbonamento, i clienti che optano per la Giga 150 dovranno altresì aggiungere un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Al tempo stesso, gli abbonati dovranno anche impegnarsi ad effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Il vantaggio extra è tutto a favore dei clienti che optano per l’attivazione di ambedue le tariffe. Il prezzo univoco per le due promozioni sarà infatti di soli 29,99 euro al mese. Il costo per chi sceglie solo la Fibra ottica sarà invece di 24,99 euro al mese.