L’operatore WindTre ha recentemente avviato una nuova campagna promozionale con cui avvisa progressivamente alcuni dei suoi clienti mobili di un regalo per loro.

Il regalo in questione è l’attivazione della rete 5G sulla propria SIM senza alcun costo aggiuntivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre attiva la rete 5G gratuitamente ad alcuni clienti

Secondo fonti verificate, per i clienti interessati da questa iniziativa di caring di WindTre, l’attivazione del 5G per i clienti selezionati sarà graduale ed automatica, ed i clienti verranno informati dell’abilitazione gratuita alla rete di quinta generazione attraverso un SMS informativo. L’abilitazione gratuita alla rete mobile di quinta generazione dell’operatore sarà attivata in automatico dopo la ricezione dell’SMS.

In ogni caso, il cliente potrà verificare se il servizio è attivo tramite la sezione Infolinea dell’app WindTre, oltre a doversi accertare di aver abilitato la rete 5G anche dalle impostazioni del proprio smartphone. Si ricorda inoltre che per fruire della rete mobile di quinta generazione, lo smartphone, oltre ad avere il 5G e un firmware aggiornato, deve essere fra quelli compatibili con la rete 5G di WindTre.

Dopo aver ottenuto l’abilitazione gratuita alla rete 5G sarà necessario verificare di trovarsi in un’area coperta dal servizio. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, nei documenti di trasparenza tariffaria, l’operatore ha sempre sottolineato che la velocità di connessione internet massima stimata in 5G è di 1,6 Gbps in download e di 150 Mbps in upload.