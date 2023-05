sponsor

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo che conta in totale circa 2 miliardi di utenti attivi e 1 miliardo di messaggi scambiati ogni giorno nei 180 paesi in cui è presente.

La popolarità dell’app di Meta è dovuta principalmente alla multifunzionalità che la piattaforma offre. WhatsApp non è solo un’applicazione per scambiare messaggi ma permette di svolgere numerose azioni utili come condividere media e documenti, inviare messaggi vocali, creare gruppi e liste broadcast e postare lo stato.

Inoltre WhatsApp è sempre in continuo aggiornamento per migliorare l’esperienza degli utenti sulla piattaforma tramite delle incredibili novità e funzionalità come di recente lo sono stati la possibilità di creare sondaggi nelle chat o personalizzare gli avatar da inviarsi.

WhatsApp: in arrivo incredibili novità

Le ultime novità che riguardano WhatsApp parlano di aggiornamenti relativi ai sondaggi e alle condivisioni con didascalie.

A novembre 2022 l’app verde ha aggiunto la possibilità di creare dei sondaggi nelle chat per consentire agli utenti di prendere decisioni in modo più semplice e veloce. Ora gli sviluppatori implementeranno questa funzione grazie a tre novità.

Innanzitutto verrà aggiunta l’opzione che consentirà alle persone di esprimere solo una preferenza in un sondaggio. Successivamente verrà data la possibilità di filtrare tra i sondaggi come già accade per i media, i link e i documenti. Infine verranno inviate delle notifiche quando un utente risponderà a un vostro sondaggio.

La seconda novità riguarda la condivisione delle didascalie da una chat a un’altra. Secondo le indiscrezioni si potrà scegliere manualmente se condividere anche la didascalia insieme ai media o ai documenti.