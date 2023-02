whatsapp-ecco-come-visualizzare-di-nascosto-lo-stato-di-qualcun-altro

Uno dei più recenti miglioramenti apportati al programma di messaggistica più famoso e utilizzato al mondo ha portato cambiamenti significativi all’aspetto e alle funzionalità dei gruppi WhatsApp. Ma l’app include anche segreti che non vengono rivelati pubblicamente dal Meta Group ma che sono facili da scoprire per un geek: tra i numerosi segreti c’è questo metodo infallibile che permette di dare un’occhiata allo stato dei propri contatti senza essere scoperti!

Soprattutto su WhatsApp, ci piace giocare al ruolo di “stalker” dilettanti, convinti che la segretezza non serva a nulla. La maggior parte di noi si diverte a sbirciare di nascosto quello che fanno gli altri senza attirare l’attenzione su di sé e, grazie ai vari trucchi che abbiamo imparato nel corso degli anni, sosteniamo che questo sia facilitato dalla natura stessa dell’app. Lo stalker di WhatsApp è noto per nascondere la sua attività disabilitando la conferma di lettura dei messaggi (le cosiddette “spunte blu”). Questo permette allo stalker di non farsi scoprire e impedisce al destinatario di sapere che lo stalker ha letto il suo messaggio.

WhatsApp, puoi usare alcuni “trucchetti”

La seconda fantastica aggiunta è la possibilità di disattivare l'”ultimo accesso”, ovvero la notifica che appare direttamente sotto il nome di un contatto e che indica quando è stato effettuato l’ultimo accesso a WhatsApp. Questo può essere fatto in modo semplice e veloce nelle impostazioni dell’app, così i nostri spostamenti saranno ancora una volta segreti. Ma ora c’è una soluzione ancora più intrigante che permette a chiunque di sbirciare gli aggiornamenti di stato di WhatsApp degli altri senza essere registrato come spettatore.

Il metodo seguente può essere utilizzato tramite Whatsapp Web, la pagina del browser per PC che ci permette di utilizzare WhatsApp sul nostro computer, così come sugli smartphone Android e iOS. È sicuramente qualcosa che abbiamo già fatto in passato, ma forse non ne abbiamo ancora apprezzato appieno il potenziale. Uno di questi possibili usi è quello di controllare segretamente lo stato di WhatsApp dei nostri contatti.

La disattivazione della conferma di lettura e delle cosiddette spunte blu, di cui abbiamo parlato in precedenza, può essere effettuata nelle impostazioni di WhatsApp. Aprendo l’applicazione, selezionando il pulsante del menu (tre puntini) nell’angolo in alto a destra e poi selezionando la voce Privacy. In particolare, dobbiamo disattivare una funzione chiamata “conferma di lettura”, che impedirà ai nostri contatti di sapere se abbiamo visualizzato o meno i loro messaggi o aggiornamenti di stato in futuro.