WhatsApp accelera ancora una volta sul fronte degli upgrade. La chat di messaggistica istantanea sta per produrre un ulteriore sforzo in termini di aggiornamenti con l’obiettivo di consolidare il suo primato nel campo delle comunicazioni web e con l’obiettivo di tenere a debita distanza i principali rivali, non solo Telegram, ma anche ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet.

WhatsApp, le evoluzioni delle chiamate in arrivo

Proprio per competere ad armi pari con queste ultime piattaforme, negli ultimi mesi WhatsApp ha ampliato le sue funzioni per le chiamate e le videochiamate. Già ad oggi, le chiamate e le videochiamate di WhatsApp non solo uno strumento utile solo per comunicare con amici e parenti, ma anche per effettuare dei colloqui a sfondo lavorativo o didattico. Importante, in tal senso, l’ampliamento di WhatsApp del numero massimo di partecipanti pari a 32 utenti per le chiamate.

A breve, inoltre, sia su Android che per gli iPhone sono in arrivo ulteriori novità. Un prossimo upgrade di WhatsApp sarà quello inerente al link d’invito. A differenza di quanto previsto ora, sia le chiamate che le videochiamate saranno caratterizzate da un link d’invito. Questo link consentirà a persone esterne ad un gruppo o ad una chat di inserirsi all’interno della conversazione audio e video senza fare richiesta di accesso al gruppo o alla chat stessa.

Inoltre, in maniera speculare a quanto accade su ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, WhatsApp a breve rilascerà anche un tool per chattare in privato con persone che partecipano ad una chiamata o ad una videochiamata.