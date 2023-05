Huawei P60 Pro è ufficiale, ridefinito il senso artistico della fotografia

sponsor

Huawei P60 Pro è arrivato ufficialmente a combattere con gli altri flagship del mondo della telefonia mobile. A Monaco di Baviera il colosso cinese ha tolto i veli al suo nuovo top di gamma, il quale mette al primo posto la fotografia unendo questo concetto all’arte, soprattutto con l’ausilio del nuovo teleobiettivo Ultra Lighting che offre sette lenti, tra cui cinque scorrevoli per la gestione della distanza focale. Huawei ha lavorato al fine di offrire anche un’esperienza d’uso e un piacere sensoriale che siano al tatto doppiamente sublimi.

Design e materiali

Il design di questo smartphone si ispira chiaramente alla natura interpretando da capo il concetto di estetica moderna. Ad esempio nella colorazione Rococo Pearl, il nuovo Huawei P60 Pro si serve per la prima volta nel mondo degli smartphone di un Pearl Texture Design, incorporando polvere di perle minerali naturali sul retro creando così un effetto brillante e luminoso. Si ottiene così una texture naturale unica come la madreperla.

La composizione vede uno smartphone che mostra tutta la sua particolarità sul retro. Il nuovo Huawei P60 Pro vede sul back un modulo a tre fotocamere, con una che spicca al centro più delle altre due per questione di grandezza. Sulla parte frontale ecco un vetro curvo Kunlun Glass che migliora notevolmente in robustezza. Resiste infatti alle cadute fino a 10 volte di più grazie alle tecniche avanzate di evoluzione di miliardi di nanocristalli che formano un materiale ultraresistente. Pesa 200 grammi ed è spesso solo 8,3 millimetri, così da offrire agli utenti una presa molto più confortevole e sicura.

Hardware e display, Huawei P60 Pro non manca in nulla

Partendo dal display del nuovo P60 Pro, si tratta di un pannello LTPO OLED con un’ampiezza di 6,67″ e una risoluzione FHD+ a 2700 x 1220p. offre una frequenza di aggiornamento ad attiva High Dynamic da 1 a 120Hz.

Il processore che mette in moto il tutto è il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1, mentre le memorie sono rispettivamente di 8/12GB per la RAM e di 256/512GB per la ROM, quest’ultima espandibile con MicroSD. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo supporterà fino al 4G.

Per quanto concerne la batteria, ecco un’unità ad alta capacità da 4815 mAh, vero e proprio miracolo se considerato che viene inserita in un corpo di soli 8,3mm di spessore. C’è il supporto alla ricarica Huawei SuperCharge da 88W e alla ricarica wireless da 50W. Presente anche la ricarica inversa da 7,5W. Grazie alla modalità Turbo, il nuovo Huawei P60 Pro può essere caricato fino al 50% con soli 10 minuti.

Huawei P60 Pro ha un comparto fotografico unico, le caratteristiche

Non sarebbe stato il nuovo top di gamma della serie P di Huawei se non avesse primeggiato per via del suo comparto fotografico. Il nuovo P60 Pro mostra un sistema ottico totalmente riprogettato, con la fotocamera principale, una Ultra Lighting, pensata con un’apertura fisica regolabile in maniera automatica F1.4-F4.0. Presente anche un sensore RYYB SuperSensing per le foto in notturna che non avranno eguali. L’esperienza fotografica quindi migliora nettamente, divenendo più vivida soprattutto negli ambienti privi di illuminazione. Il nuovo algoritmo XD Fusion Pro offre una gamma dinamica di colori estremamente elevata.

L’altro passo in avanti è stato compiuto con il teleobiettivo a visione notturna, introducendo il teleobiettivo Ultra Lighting. Questo, con apertura F2.1 (apertura più grande nel settore), consente con il suo gruppo di lenti di catturare più luce per farla entrare all’interno del sensore. Anche la modalità Super Moon è stata ridefinita grazie a queste caratteristiche: gli utenti potranno scattare foto con la luna in lontananza, non perdendo i dettagli intorno ad essa. Per le specifiche tecniche di ognuna delle tre fotocamere, trovate qui in basso la scheda tecnica completa.

Huawei P60 Pro, scheda tecnica

Display : 6,67 pollici LTPO OLED, FHD+ 2700 x 1220 p, frequenza di aggiornamento adattiva High Dynamic da 1-120Hz 4 , elevata frequenza a 1440Hz con modulazione PWM;

Processore : Snapdragon 8+ Gen 1, Octa-core, 1 × Cortex-X2@3.2 GHz + 3 × Cortex-A710@2.75 GHz + 4 × Cortex-A510@2.0 GHz

Memoria : 8 GB RAM + 256 GB ROM; 12 GB RAM + 512 GB ROM, Esterna: Nano Memory Card, supporta i formati exFAT e FAT32 Memoria esterna supportata fino a 256GB;

Camera Posteriore: Fotocamera Ultra Lighting da 48 MP (Apertura regolabile f/1.4-4.0, OIS); Fotocamera ultragrandangolare da 13 MP (f/2.2); Teleobiettivo Ultra Lighting da 48 MP (f/2.1, OIS)

Frontale : Fotocamera Selfie da 13 MP (Ultragrandangolare, f/2.4)

Batteria : 4815 mAh (valore tipico), 4715 mAh (valore stimato), Riproduzione video: fino a 22 ore, Riproduzione musicale: fino a 48 ore, Connessione 4G: fino a 23 ore;

Prezzi e disponibilità

Huawei P60 Pro è disponibile in Italia da oggi nelle colorazioni Black e Rococo Pearl ai prezzi sottostanti:

8/256GB: 1199,90€

12/512GB: 1399,90€

Coloro che acquistano la versione più performante, potranno ottenere un coupon ulteriore da 100€ da richiedere a questa pagina ufficiale. In più fino al prossimo 5 giugno potrete ottenere il regalo acquistando un Huawei P60 Pro, anche un Huawei Watch GT3 46mm Active Black o la variante da 42mm nella colorazione Elegant White.