Vodafone, nuova offerta Special con 150GB quasi gratis per distruggere TIM

Una delle aziende più attente nel lanciare offerte di livello è Vodafone, colosso indiscusso degli ultimi anni che nella telefonia mobile domina anche in Europa. Per questo motivo ecco che ritorna una delle offerte più vantaggiose di sempre, la quale fa parte di una linea molto acclamata dal pubblico del gestore anglosassone. Stiamo parlando della vecchia Special, la quale questa volta è piena di contenuti e molto vantaggiosa per quanto riguarda il prezzo mensile.

Vodafone riesce a battere tutti: è ritornata l’offerta migliore di sempre che include 150 giga al suo interno

Quella che prende il nome di Special 150, è indiziata come la promo perfetta per dominare l’attuale mondo della telefonia mobile in Italia. Effettivamente sono i contenuti a parlare per essa, visto che si parte da minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Per quanto riguarda poi la connessione ad internet, ci sono 150 giga da sfruttare con il 4G.

Ricordiamo poi che il vantaggio sta nel pagare mensilmente con la soluzione Smart Pay. Così facendo sarà possibile ottenere la promozione mobile a soli 7,99€ mensili per tutti. Segue poi anche un’altra promozione, la quale porta i giga a 200. Ci sono poi anche minuti senza limiti con 1000 SMS verso tutti, il tutto per un prezzo di 9,99€. Questo costo mensile sarà bloccato per un massimo di due anni scegliendo di pagare sempre con la tecnica Smart Pay. Per riuscire ad avere un’offerta che includa al suo interno anche il 5G, bisognerà pagare una tassa in più, la quale consiste in circa 2€.