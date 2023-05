Vodafone distrugge TIM e Iliad con la nuova Special quasi gratis

sponsor

Vodafone continua a fare la sua parte, soprattutto con l’ultima offerta lanciata. Non si può che parlare oggi di quelli che sono i contenuti, estremamente vantaggiosi ormai da qualche anno. Il crocevia fondamentale per Vodafone è stato rappresentato dall’arrivo dei gestori virtuali e soprattutto dall’arrivo di un provider come Iliad, il quale ha costretto tutti ad abbassare i prezzi di vendita.

Vodafone è una delle aziende che infatti si è piegata a questa sorta di beneficio offerto al pubblico intero. A parlare chiaramente è l’ultima promo che prende il nome di Special.

Vodafone continua a stupire e lancia di nuovo la sua vecchia Special con 150GB in 4G

Dopo aver visto diverse promozioni mobili lanciate da Vodafone, sembra che quella più interessante sia finalmente ritornata. Si tratta della Special, la quale al suo interno riesce ad offrire 150 giga in 4G per navigare in internet ogni mese. Ovviamente non finisce qui visto che ci sono anche 1000 messaggi da inviare a chiunque e minuti senza limiti verso tutti i numeri. Scegliendo di utilizzare il metodo di pagamento automatico Smart Pay, coloro che la sottoscriveranno potranno pagare ogni mese 7,99€.

L’altra offerta vantaggiosa è rappresentata da un’altra versione della stessa Special. Questa volta il prezzo, bloccato addirittura per due anni, sarà di 9,99€ al mese per chi la sceglierà. All’interno della promo ecco minuti senza limiti, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga in 4G per la navigazione sul web.

Per avere il 5G dovrete pagare un piccolo supplemento, il quale spesso consiste in soli 2€ in più sul prezzo finale.