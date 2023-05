sponsor

L’offerta Tiscali Smart 200 include ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G, al costo di 8,99 euro al mese con addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale.

In Roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, l’offerta permette di utilizzare minuti ed SMS alle stesse condizioni nazionali, mentre per il traffico dati prevede un limite di 8,18 Giga al mese. Inizialmente, l’offerta Tiscali Smart 200 poteva essere attivata solo con contestuale portabilità da Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile, sia online che nei negozi.

Successivamente, a marzo 2023, tra gli operatori di provenienza sono stati aggiunti anche Digi Mobil e 1Mobile, entrambi attivi su rete Vodafone, nonché l’operatore virtuale Elimobile, attivo su rete WindTre. Il 21 aprile 2023, secondo fonti verificate da MondoMobileWeb, Tiscali ha comunicato alla sua forza vendita, che l’offerta Smart 200 è attivabile anche per chi proviene da Rabona Mobile. Nella pagina dedicata all’offerta, sul sito ufficiale dell’operatore, questa informazione non è stata specificata.

Da qualche ora l’offerta Smart 200 è attivabile anche per chi proviene da Vodafone. Infatti, la pagina è stata aggiornata introducendo Vodafone nella lista degli operatori di provenienza oltre Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena, ho. Mobile, Elimobile e 1Mobile. Nessun riferimento a Rabona Mobile.

Con Tiscali Smart 200 sono compresi gratuitamente anche i servizi di hotspot, segreteria telefonica e trasferimento di chiamata. Come specificato sul sito dell’operatore, non sono presenti servizi a pagamento, mentre i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 possono essere disabilitati in qualsiasi momento, direttamente dall’area clienti MyTiscali.

Le offerte Tiscali attualmente presenti in commercio prevedono la navigazione su rete TIM 4G, con una velocità massima raggiungibile di 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

In seguito alla sua progressiva dismissione, cominciata il 13 giugno 2022 e conclusa a metà ottobre 2022, la tecnologia 3G di TIM è adesso spenta in tutta Italia. Anche per questo motivo, dunque, a marzo 2022 Tiscali ha avviato l’implementazione della tecnologia VoLTE (Voice over LTE) sulle sue SIM.

Per gli acquisti effettuati online sul sito ufficiale di Tiscali, i costi di spedizione e di attivazione della SIM ricaricabili sono gratuiti. Si ricorda, inoltre, che l’acquisto di nuova SIM Tiscali richiede il contributo una tantum di 10 euro, importo che va sommato anche a una prima ricarica per attivare l’offerta, pari a 10 euro nei negozi e 8,99 euro online. Come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, in caso di mancato pagamento tramite meccanismo di ricarica automatica, l’offerta continuerà con ricarica manuale senza alcun incremento di prezzo.

Si specifica tuttavia che, secondo quanto indicato nel documento informativo dell’offerta, se il cliente invalida l’addebito automatico l’offerta può rimanere attiva come ricaricabile standard a un costo maggiorato, pari a 9,99 euro al mese.

In ogni caso, in alcuni punti vendita fisici, principalmente negozi partner di Tiscali, l’offerta Smart 200 a 8,99 euro al mese può essere attivata fin da subito anche con addebito dei rinnovi su credito residuo, quindi senza meccanismo di ricarica automatica.

A prescindere dal metodo di pagamento, per gli addebiti diversi da quelli del costo mensile dell’offerta, come specificato dall’operatore, è necessario avere sempre credito residuo sulla SIM, ricaricabile tramite i canali previsti da Tiscali.

In caso di superamento dei Giga inclusi durante il mese, invece, con Tiscali Smart 200 è possibile continuare a navigare al costo di 30 centesimi di euro per ogni Megabyte consumato, con tariffazione al singolo Kilobyte.

In questo caso, la navigazione extrasoglia può essere bloccata temporaneamente o per sempre in qualsiasi momento, direttamente dalla propria area clienti MyTiscali.

Nelle attuali offerte dell’operatore, il piano tariffario base previsto per i nuovi clienti è il cosiddetto Tiscali 20 (denominato Tiscali Base OA nelle offerte Operator Attack).

Con questo piano, applicato in caso di superamento dei minuti e degli SMS disponibili con l’offerta sottoscritta, il cliente paga un costo di 20 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta (con tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione) e un prezzo di 20 centesimi di euro per ogni SMS.