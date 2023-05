ho. Mobile, offerta SEGRETA da 230GB con un prezzo assurdo

La telefonia mobile sembrerebbe esser stata negli ultimi anni letteralmente stravolta. Il merito è delle promozioni mobili dei gestori, i quali però hanno dovuto fare a pugni con le nuove leve rappresentate da alcuni provider in particolare. Ci sono infatti diversi appunti importanti da fare, soprattutto quando si tratta dei gestori virtuali. Ce ne sono ormai talmente tanti che riuscire a scegliere un’offerta senza avere il rimpianto di aver scelto l’altra risulta praticamente impossibile. Tanti minuti, talvolta anche messaggi ma soprattutto molti giga per connettersi al web: sono queste le caratteristiche principali che contraddistinguono un gestore virtuale. A metterci del suo, dominando talvolta l’intero mondo della telefonia mobile, è il famosissimo provider ho. Mobile.

Oggi sul suo sito ufficiale è disponibile probabilmente l’offerta che in questo momento sul mercato offre più giga per connettersi ad internet.

ho. Mobile, l’offerta migliore di sempre è ufficiale: basteranno 9,99€ al mese per godere ogni mese di 230GB in 4G+

Avete letto bene il titolo che precede queste parole? Esatto, non state sbagliando: scegliendo l’ultima offerta di ho. Mobile potete avere addirittura 230GB.

L’offerta che sta tenendo banco durante gli ultimi giorni è infatti provvista di questo particolare contenuto. Non finisce ovviamente qui, visto che il provider ha introdotto all’interno della soluzione anche minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili.

A stupire particolarmente è il prezzo di vendita, il quale consiste in 9,99€ al mese per sempre. L’attivazione è gratuita così come la scheda, con la prima ricarica obbligatoria di 10€. Da questa verrà detratto il primo canone mensile, per cui non sarà un costo supplementare.