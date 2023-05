Lo scorso Aprile 2023, Il Gruppo Soriano Elimobile ha annunciato l’acquisto di quote di Elite Mobile tramite il veicolo di investimento costituito in Italia, Soriano Telephone & Telegraph Italia.

Dall’Italia, la società prevede di far partire le prossime iniziative del gruppo anche in altri Paesi. L’orientamento è al settore del lusso, all’eccellenza della combinazione tra prodotto e servizio e all’innovazione, tra cui anche Elite Mobile.

Elimobile vuole acquisire Elite Mobile

In tale contesto, il Gruppo Soriano intende gestire il nuovo corso di Elite Mobile, con un programma di acquisto in fasi successive dell’intero pacchetto azionario. Il 15 Marzo 2023 il Gruppo ha parlato di Elimobile nel corso di una conferenza stampa. L’11 Aprile 2023, inoltre, Mario Colabufo, growth hacker e imprenditore con focus sul digital management e sulla gestione di brand e personaggi del mondo dell’influencer marketing, ha annunciato di essersi dimesso dal ruolo di Amministratore Delegato di Elimobile, a causa di divergenze di vedute in merito al futuro della compagnia.

Si ricorda che Elimobile, attivo su rete WindTre fino in 4G, 4G+ e 4.5G, è un operatore mobile virtuale di tipo ESP, che mette a disposizione dei propri clienti un’offerta in qualità di social mobile operator, unendo servizi di telefonia con la proposta di entertainment, formazione e prodotti esclusivi, riservati ai sottoscrittori.

L’operazione di acquisizione, dunque, come affermano le parti interessate, offre opportunità di sinergie, facendo leva sull’approccio di Elimobile al settore delle telecomunicazioni e dell’entertaiment e sulla solidità del gruppo Soriano nel mondo della finanza Globale.