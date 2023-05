1Mobile: novità per Smart Reward e Top Reward

In questi ultimi giorni, l’operatore virtuale 1Mobile ha modificato i costi di attivazione delle sue offerte Smart Reward e Top Reward.

Quest’ultima, rispetto a prima prevede anche più Giga e un costo promozionale per due mesi anziché un singolo mese, mentre il resto del portafoglio continua ancora per alcuni giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

1Mobile modifica i costo di attivazione di Smart Reward e Top Reward

Cominciando con 1Mobile Smart Reward, questa offerta include ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati che diventano 60 Giga dal terzo rinnovo. In precedenza, per quanto riguarda il costo di attivazione, con Smart Reward si pagavano 9 euro per nuovi numeri e con portabilità da Vodafone e 0 euro con portabilità dagli altri operatori. Adesso invece, per nuovi numeri e con portabilità da Vodafone sono richiesti 5 euro, mentre con portabilità dagli altri operatori il costo di attivazione è sempre gratuito.

Si passa adesso a 1Mobile Top Reward, composta ogni mese da minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 120 Giga di traffico dati che diventano 140 Giga a partire dal terzo rinnovo al costo di 5 euro per i primi due mesi, poi con aumento a 7,99 euro al mese a partire dalla terza mensilità.

Anche in questo caso, come detto è stato modificato anche il costo di attivazione, in precedenza pari a 9,99 euro per nuovi numeri e con portabilità da Vodafone e 0 euro con portabilità dagli altri operatori. Adesso infatti, anche se per nuovi numeri e con portabilità da Vodafone si pagano sempre 9,99 euro, con portabilità dagli altri operatori il costo di attivazione è salito a 4,99 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.