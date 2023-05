ECOVACS Winbot W1 Pro Robot – pulire i vetri in modo automatico non è mai stato così semplice (recensione)

Un robot lavavetri è un dispositivo automatico progettato per pulire superfici vetrate, come finestre o specchi. Il suo scopo principale è facilitare il processo di pulizia dei vetri, soprattutto in situazioni in cui può essere difficile o pericoloso raggiungere manualmente determinate posizioni. Noi abbiamo avuto modo di testare il nuovo ECOVACS Winbot W1 Pro Robot e siamo rimasti davvero colpiti dalle sue funzionalità e soprattutto dall’accurata pulizia che viene effettuata sui vetri stessi.

ECOVACS Winbot W1 Pro è un robot lavavetri ad alte prestazioni che garantisce vetri puliti e splendenti con il minimo sforzo. Funzionando con l’alimentazione a corrente da 220V, il dispositivo si attacca saldamente alla finestra attraverso un sistema di sottovuoto, grazie a un motore da 2800Pa che aspira l’aria tra il robot e il vetro, assicurando un’aderenza perfetta. E se dovesse andare via la corrente? Tranquilli al suo interno è presente una batteria tampone che garantisce la rimozione in tutta sicurezza del robot dal vetro in caso di mancanza di alimentazione .

Il Winbot W1 Pro si distingue per le sue funzioni avanzate, tra cui un sistema antiscivolo che garantisce movimenti fluidi e un meccanismo di misurazione e compensazione della pressione dell’aria estremamente rapido, che permette al robot di pulire efficacemente ogni angolo senza lasciare macchie.

Confezione

Prima di entrare nei dettagli delle caratteristiche e funzionalità, mi preme sottolineare ciò che troverete all’interno della confezione al momento dell’acquisto.

Innanzitutto, ovviamente, nella confezione troverete il protagonista, ovvero l’ECOVACS Winbot W1 Pro. Accanto al robot, il produttore ha incluso due pannetti per la pulizia lavabili che sono intercambiabili in modo da pulirli a “turno”.

Per alimentare il dispositivo, troverete un cavo di alimentazione. Inoltre, è fornito un cavo di sicurezza che si collega al robot e può essere fissato a un punto fisso, per garantire la sicurezza del dispositivo durante l’utilizzo, soprattutto in situazioni in cui si puliscono finestre in altezza. Se dovesse venire a mancare la corrente il cavo di sicurezza va a bloccare la possibile caduta.

Un’altra aggiunta utile è la soluzione di pulizia inclusa nella confezione, insieme a un pratico misurino per dosare il detergente in modo corretto.

Infine, ma non meno importante, la confezione include una comodissima e bellissima valigetta per il trasporto. Questo elemento non solo protegge il dispositivo durante gli spostamenti, ma conferisce anche un tocco di eleganza e stile al prodotto.

Design e Materiali

A differenza dei classici robot lavapavimenti rotondi, il Winbot W1 Pro sfoggia un design squadrato, con dimensioni di 27 x 27 x 7,75 cm e un peso di 1,53 kg. Il dispositivo presenta un’elegante combinazione di colori, con fianchi bianchi e una parte superiore argentata. La plastica utilizzata per la sua realizzazione è di ottima qualità.

Sulla parte superiore del robot, troviamo il pulsante di avvio e stop pulizia, l’apertura per inserire la soluzione di lavaggio e una comoda maniglia in simil-pelle, che facilita l’attacco e il distacco del robot dalle finestre. Nella parte inferiore del dispositivo, invece, troviamo:

Due cingoli gommati che consentono al robot di muoversi sul vetro

che consentono al robot di muoversi sul vetro Pulsante di accensione e spegnimento

e spegnimento Velcro sul perimetro per fissare il pannetto di lavaggio

Una piccola finestrella per controllare il livello del liquido di lavaggio nel serbatoio

Quattro piedini morbidi che rilevano i bordi delle finestre senza telaio

che rilevano i bordi delle finestre senza telaio Il sistema di aspirazione dell’aria e di gestione della pressione per mantenere il robot attaccato al vetro

Sui lati frontale e posteriore son presenti 4 ugelli (due per parte) che spruzzano la soluzione di pulizia come fossero gli spruzzini di un’automobile, garantendo una copertura efficace del vetro. Agli angoli del dispositivo sono posizionate quattro rotelline che permettono al robot di girare all’interno della finestra e di ruotare su sé stesso con facilità.

Funzionamento

Il robot può essere collegato all’applicazione ufficiale di Ecovas presente per Android ed iOS. Per collegare lo stesso all’app è sufficiente scansionare il codice QR situato nella parte inferiore del dispositivo (l’app è facoltativa e non indispensabile per l’utilizzo del robot).

Per avviare il processo di pulizia con il Winbot W1 Pro, basta seguire questi semplici passi:

Collegate il cavo di alimentazione. Attendete che si carichi la piccola batteria interna di sicurezza (solo la prima volta). Attaccate il cavo di sicurezza a un punto fisso nella vostra casa (ad esempio, un termosifone o un tavolo). Fissate il pannetto di pulizia al velcro, dopo averlo inumidito. Appoggiate il robot sul vetro. Premete il pulsante di avvio pulizia.

A questo punto, il robot inizierà a lavare la finestra in modo efficiente. Non vi resta che attendere che il lavoro sia completato per spostarlo sulla finestra successiva. Attraverso l’app, potrete scegliere se effettuare più passaggi o personalizzare il livello di pulizia desiderato. Durante i nostri test il robot si è dimostrato molto preciso anche se abbiamo avuto difficoltà a pulire vetri molto stretti oppure lo stesso lasciava delle macchie su vetri troppo sporchi come ad esempio quelli delle porte finestra che sono più soggette a schizzi provenienti dal terreno.

I test di Tecnoandroid.it

Prima di utilizzare il Winbot W1 Pro, ero piuttosto scettico riguardo alla qualità di pulizia che un dispositivo del genere potesse offrire. Tuttavia, dopo aver messo alla prova il robot in diverse situazioni, posso affermare con certezza che mi ha piacevolmente sorpreso. Non solo ha reso i vetri puliti e brillanti, ma ha anche risparmiato un notevole quantitativo di tempo e fatica.

Grazie alla sua tecnologia intelligente WIN SLAM 3.0, il robot è in grado di riconoscere i bordi delle finestre, anche quelle senza telaio, e pulire efficacemente ogni centimetro di vetro. Il dispositivo si muove in tre diverse modalità di pulizia: rapida, profonda e rimozione macchie spot. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti da tenere in mente:

Per ottenere risultati ottimali, è consigliabile far passare il robot almeno due volte sullo stesso vetro. Nel caso di vetri particolarmente sporchi, potrebbe essere necessario effettuare due lavaggi consecutivi, sostituendo o lavando il pannetto tra un ciclo e l’altro. Nonostante l’efficacia del sistema di pulizia, il robot potrebbe non riuscire a pulire perfettamente i bordi e gli angoli dei vetri, lasciando un margine di sporco di circa 1-2 cm. In questi casi, potrebbe essere necessario intervenire manualmente. Se il pannetto di lavaggio non viene sostituito o lavato regolarmente, potrebbe lasciare aloni sul vetro. Durante la spruzzatura della soluzione detergente, alcune gocce potrebbero finire sul telaio della finestra o sul pavimento. La pulizia di vetri particolarmente sporchi può essere molto complessa e il pannetto una volta sporco potrebbe portare la sporcizia su tutto il vetro.

In termini di tempi di lavaggio, il robot impiega tra 2 e 3 minuti per pulire una finestra di dimensioni 124×47 cm, a seconda della modalità di lavaggio selezionata. Il serbatoio del dispositivo contiene 60 ml di soluzione detergente, sufficiente per lavare circa 12-13 finestre.

Per quanto riguarda la rumorosità, il Winbot W1 Pro produce circa 72 dB, un livello paragonabile a quello di un comune aspirapolvere robot. Sicuramente lo stesso ottimizza tantissimo il tempo di pulizia dei nostri vetri.

Applicazione per Android ed iOS

L’applicazione per Android e iOS dell’ECOVACS Winbot W1 Pro, un robot lavavetri che si può collegare al proprio smartphone tramite Bluetooth. È importante sottolineare che l’app non è indispensabile per l’utilizzo del robot, ma offre funzionalità aggiuntive che rendono l’esperienza ancora più personalizzabile e user-friendly.

Una volta connesso il robot all’app, è possibile:

Selezionare il tipo di lavaggio desiderato, tra pulizia rapida, profonda e rimozione macchie spot. In base alla modalità scelta, il robot si sposterà sul vetro in maniera diversa, garantendo risultati ottimali. Scegliere se eseguire una pulizia singola o doppia, a seconda delle necessità e del livello di sporco presente sui vetri. Controllare il robot tramite un joystick virtuale, permettendo così di spostarlo sul vetro in maniera precisa e accurata.

Conclusioni

La mia prima esperienza con l’ECOVACS Winbot W1 Pro è stata carica di preoccupazioni, temendo che potesse cadere. Tuttavia, dopo averlo fissato con il cavo di sicurezza, ho deciso di testarlo per imparare a utilizzarlo correttamente.

Una volta superata la fase iniziale, ho scoperto che usare il Winbot W1 Pro è piacevole e pratico. Attraverso l’app, ho selezionato il tipo di pulizia preferito e poi ho semplicemente attaccato il robot al vetro, staccandolo al termine del ciclo, quando ricevevo un avviso vocale (in italiano).

I due cavi collegati al robot non causano alcun fastidio: quello di alimentazione misura 4,5 metri, mentre quello di sicurezza 1,5 metri. In entrambi i casi, si collegano e si scollegano rapidamente.

Devo ammettere che la qualità della pulizia offerta dal Winbot W1 Pro è davvero notevole. Anche se non perfetta, i benefici rispetto al lavaggio tradizionale a mano sono molti. Con questo robot, posso pulire tutti i vetri della casa in modo efficiente, risparmiando tempo e acqua.

Il Winbot W1 Pro può essere utilizzato anche su superfici riflettenti e specchi e funziona persino al buio. Tuttavia, è importante tenere presente alcune restrizioni: le dimensioni minime del vetro devono essere di 30 x 40 cm, e l’angolo tra il vetro e il piano orizzontale deve variare tra 60° e 120°.

Il prezzo del Winbot W1 Pro è di 449 euro su Amazon, ma è possibile trovarlo in offerta a 349 euro o meno.

In sintesi, l’ECOVACS Winbot W1 Pro è un’ottima soluzione per chi cerca un robot lavavetri che garantisca un’esperienza di pulizia semplice, pratica e veloce. Nonostante non sia impeccabile, lo considero estremamente vantaggioso sia per abitazioni tradizionali che per appartamenti. Raccomando vivamente il Winbot W1 Pro a chiunque desideri mantenere i vetri delle proprie finestre puliti e splendenti con il minimo sforzo e senza perdite di tempo.