Iliad è ASSURDA, 9€ al mese per avere 150GB e un servizio GRATIS

Da quando il mondo della telefonia è cambiato, visto il ribasso clamoroso di alcuni prezzi, più gestori stanno cercando di prenderne il comando. Dopo aver visto il ritorno di fiamma da parte di diversi provider molto blasonati, quelli che hanno meno esperienza alle spalle stanno cercando di difendersi in tutti i modi. Iliad è uno di questi, nonostante gli oltre 10 milioni di utenti attivi in Italia.

Il famoso colosso della telefonia mobile vuole dimostrare di essere uno dei migliori, se non il migliore in assoluto. Il tutto con offerte mai viste prima e che da qualche mese stanno incutendo terrore agli altri provider. Ovviamente c’è da tenere conto di tantissime variabili, le quali potrebbero modificare la scelta delle persone nel tempo. Una di queste sta proprio nella possibilità che un’offerta possa improvvisamente cambiare il prezzo per via delle solite rimodulazioni. A quanto pare non sarà questo il caso, stando a quanto dichiarato da Iliad fin dal primo giorno. Nelle nuove offerte di cui si parla insistentemente, ci sono i migliori contenuti, quelli di cui non si può fare a meno.

Iliad ripristina la sua vecchia offerta, tornano 150 giga con il 5G gratis e molto altro ancora

Quelli che hanno aspettato un po’ di tempo, sono stati molto intelligenti: Iliad ha ripristinato la sua Giga 150.

L’offerta più interessante del colosso mostra infatti tutti i tratti contraddistintivi della convenienza. Il prezzo di 9,99€ al mese per sempre racchiude al suo interno tutto quello che serve. Gli utenti avranno il 5G gratis ma anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga.