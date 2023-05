Iliad, Giga 150 con 5G gratis e tutto senza limiti ma a tempo limitato

Come succede di solito, Iliad anche questa volta cercherà in ogni modo di contrastare la concorrenza con le sue offerte.

D’altronde tutto ciò non gli risulterà di certo difficile, visto che sembra essere questo il suo compito fin dal suo primo giorno in Italia. Il gestore, con il suo arrivo, modificò per sempre il mondo della telefonia mobile, il quale da allora non è più lo stesso. Effettivamente con l’arrivo di Iliad in territorio italiano, gli altri provider hanno dovuto modificare la loro strategia. Tutti prima riuscivano a tenere dei prezzi medio-alti, forti della loro qualità. Quando è arrivato questo nuovo provider però gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare che quasi la stessa qualità era disponibile con prezzi più bassi e soprattutto con più contenuti. Si tratta del punto forte di Iliad ovvero di quel rapporto tra qualità, quantità e prezzo che oggi resta ineguagliabile da qualsiasi altra azienda. La proposta ora è una vecchia conoscenza di coloro che sono affezionati al provider, la quale torna con lo stesso prezzo di sempre.

Iliad ripristina la sua offerta da 150 giga, ecco quanto costa e cosa offre

Non era difficile immaginare un ritorno di questa promo, la quale aveva fatto battere il cuore a milioni di utenti. Iliad, che oggi ne conta davvero tante di persone al suo seguito, probabilmente riuscirà a farne innamorare altre.

Torna la Giga 150 che offre 150 giga in 5G con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è sempre lo stesso: 9,99€ al mese per sempre.