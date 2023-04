Honor Magic5, il nuovo update migliora la fotocamera e l’esperienza utente

Honor Magic5 è la nuova famiglia di top di gamma realizzata dal produttore cinese. Al fine di rendere i flagship sempre più prestazionali per gli utenti, il brand ha rilasciato in queste ore un nuovo aggiornamento di sistema.

Il changelog dell’update MagicOS 7.1 indica che le novità permettono di migliorare l’esperienza utente complessiva. Infatti, Honor ha lavorato per migliorare la stabilità dello smartphone oltre che per ottimizzare alcune delle funzionalità più importanti per i device.

Stando a quanto indicato dal brand, le novità si concentrano principalmente sul comparto fotografico. Le modifiche più significative riguardano l’ottimizzazione dei alcuni effetti delle scene attive durante gli scatti fotografici. Grazie a questi update, gli utenti potranno migliorare la qualità delle foto e godere di maggiore nitidezza, luminosità e dettagli.

Gli affinamenti riguardano anche l’intero sistema operativo, che ora risulta più fluido e reattivo durante l’utilizzo quotidiano del device. Questo permette di garantire una user exerience più brillante per la gioia degli utenti.

L’aggiornamento di sistema è caratterizzato dal numero di versione “7.1.0.134” e gli utenti dovranno scaricare un pacchetto di installazione per un peso complessivo di oltre 722MB. Ricordiamo che si tratta di update che non vanno a cancellare i dati memorizzati degli utenti, tuttavia consigliamo sempre di effettuare un backup prima di avviare l’aggiornamento.

In questo modo, tutte le informazioni salvate su Honor Magic5 saranno disponibili nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. Infatti, sarà possibile ripristinare il proprio device come se non fosse successo nulla.