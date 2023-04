Smartwatch low cost, su Amazon lo potete acquistare a 24 euro

Occasione da non perdere disponibile su Amazon, oggi è possibile acquistare questo smartwatch super low cost.

Gli smartwatch non sono più dispositivi elitari destinati al pubblico che a tutti gli effetti possa permettersi di investire una buona dose di denaro per il loro acquisto, questo è possibile grazie a molti produttori cinesi, oltre che naturalmente alla solita Amazon.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid, che trovate disponibile a questo link, ogni giorno pubblichiamo i migliori coupon Amazon con tanti codici sconto da utilizzare per i vostri acquisti, che vi faranno risparmiare molto di più di quanto immaginiate. Se volete anche altri sconti, iscrivetevi a Tecnofferte e Malatidirisparmio.

Smartwatch a 24 euro, l’assurda promozione di Amazon

La promozione pensata e messa in pratica da Amazon può davvero rendervi molto felici, poiché avrete l’occasione di acquistare un bellissimo smartwatch, dotato di display da 1,85 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, al prezzo di soli 24 euro. Il listino originario è di 59 euro, ma viene applicato uno sconto temporale del 57% che lo abbassa a 29 euro, per poi scendere direttamente alla spesa finale, mediante l’applicazione del coupon presente direttamente in pagina (LINK ACQUISTO).

Il prodotto in questione è completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP68 che lo protegge nell’immersione, dispone del cardiofrequenzimetro nella parte posteriore, il che gli permette di misurare senza problemi il battito cardiaco, oltre ad integrare le solite funzioni: contapassi, ossigeno nel sangue, sonno, distanza percorsa, livello di stress e similari. Sono assenti microfono/altoparlante, ma è comunque possibile pensare di rispondere alle chiamate dal polso, migrandole sullo smartphone collegato; è completamente compatibile con qualsiasi dispositivo mobile in commercio, sia esso dotato di sistema operativo Android o iOS.

L’acquisto è disponibile solo su Amazon per un periodo di tempo estremamente limitato.