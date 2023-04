La solita guerra tra i gestori di telefonia mobile va avanti e per la gioia degli utenti produce effetti positivi. Vengono fuori infatti proposte molto vantaggiose sotto tutti i punti di vista, anche se ormai l’idea dei consumatori sembra essere ben chiara.

Non importa più quale sia la qualità della rete, visto che ormai ogni gestore sotto quel profilo sembra equivalersi, ma quanto costi la promozione mobile lanciata. TIM è uno dei provider che riesce spesso a tenere in mano le redini del gioco proprio con queste prerogative. La convenienza è diventata affare della celebre azienda e a dimostrarlo sono le ultime promo lanciate sul mercato.

TIM abbatte ogni forma di concorrenza: la nuova Power Supreme da 150GB è completa di tutto

Quando TIM sceglie di avanzare il passo c’è poco da fare per le concorrenti, proprio come è accaduto questa volta. Le offerte del gestore vedono a capo una soluzione inedita, la quale con il suo nome rende già bene l’idea di dominio che TIM vuole instaurare.

La nuovissima Power Supreme è la proposta che tutti attendevano per rientrare, soprattutto con un prezzo del genere. Ma cosa contiene questa nuova promo? I contenuti sono presto riassunti in un concentrato di convenienza, partendo da minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi tipo di numerazione. Il punto più importante però sta proprio nella connessione ad internet che viene garantita in rete 5G e con 150 giga. Questa promozione mobile sarà indirizzata a coloro che provengono da determinati gestori. Stiamo parlando di Iliad, Poste Mobile ed altri virtuali. Il prezzo mensile è di soli 7,99€.