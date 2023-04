Google Drive, ecco come svuotare la cache su Android

Google Drive potrebbe essere il vostro servizio cloud preferito, ma se recentemente avete riscontrato alcuni problemi, siete nel posto giusto. In questo articolo, vi spiegheremo come cancellare la cache e quali effetti attendervi, proprio come abbiamo fatto per la cache di WhatsApp.

Google Drive: seguite i passaggi e non ve ne pentirete

La cache è un componente importante per le applicazioni, tuttavia, alcune persone preferiscono svuotarla periodicamente. Questo può essere utile per risolvere problemi di stabilità dell’app, cosa che non è insolita su Android.

Per cancellare la cache di Google Drive, accendete e sbloccate il vostro dispositivo Android e dirigetevi verso le Impostazioni di sistema. Successivamente, cercate la voce “App” e selezionatela per accedere alla lista delle applicazioni installate. Per visualizzare tutte le app, premete su “Mostra tutte le app” e scorrete l’elenco fino a trovare Google Drive.

Una volta nella pagina dedicata, selezionate “Spazio di archiviazione e cache” e poi “Svuota cache” per eliminare i file temporanei. Questa procedura può essere utilizzata anche per altre applicazioni, come social network e lettori multimediali. Si tratta di un processo simile per diverse applicazioni, quindi potete ripeterlo a vostra discrezione per altre app.

A proposito di Whatsapp, Meta ha rilasciato un aggiornamento, permettendo l’uso dello stesso numero su 4 smartphone (Android e iOS). Annunciato da Zuckerberg, il multi-dispositivo era già disponibile su computer e tablet, ma mancava il supporto per smartphone. Gli utenti possono duplicare l’account per accedere a chat e contenuti multimediali su più dispositivi, mantenendo la crittografia end-to-end. Per collegare un nuovo smartphone, basta andare nelle impostazioni, poi “dispositivi collegati” e seguire le istruzioni. I dispositivi secondari richiedono che lo smartphone principale si connetta almeno una volta ogni 30 giorni, altrimenti l’account verrà temporaneamente bloccato.