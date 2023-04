Uno degli articoli Xiaomi più richiesto in assoluto sul mercato è stato scontato, giusto oggi, su Amazon ad un prezzo molto speciale, data la presenza di un comodo coupon che si può inserire direttamente nella pagina del riepilogo dell’ordine.

Xiaomi, quest’articolo è fortemente scontato

Il prodotto più richiesto dell’intero ecosistema Xiaomi, per quanto riguarda almeno l’eccellente rapporto qualità/prezzo, non poteva che essere il compressore portatile, un piccolo dispositivo, molto robusto e resistente anche a lungo termine, pensato per fornire la giusta pressione al gonfiaggio di biciclette, moto, autovetture e similari.

Il listino è generalmente più alto di quanto un normale utente vorrebbe spendere, poiché sono necessari 59 euro per il suo acquisto, nel periodo corrente è tuttavia possibile applicare un coupon B33LKN4M nella pagina del riepilogo dell’ordine, che permette così di godere di uno sconto effettivo del 34%, raggiungendo la spesa finale di soli 39 euro (LINK ACQUISTO).

Il funzionamento è garantito wireless dalla presenza di una comoda batteria integrata da 2000mAh, la ricarica avviene tramite la porta ed il cavo USB inclusi, mentre generalmente può raggiungere una potenza massima di 150PSI. Il sistema di controllo è legato interamente alla parte anteriore, dove si trova un comodo pad con quattro pulsanti distinti, ed un display LED non a colori ma retroilluminato che mostra la pressione istantanea del prodotto a cui è fisicamente collegato.