Il colosso sudcoreano Samsung ha stupito tutti con la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare uno di questi modelli, ora è arrivata un’occasione unica. Con l’acquisto di uno smartphone della serie Samsung Galaxy S23, l’azienda fornirà un cashback dal valore di 300 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy S23, cashback fino a 300 euro con l’acquisto di uno dei modelli

Il colosso sudcoreano Samsung sta proponendo una iniziativa davvero unica che è difficile da lasciarsi sfuggire. Come già accennato in apertura, infatti, per tutti coloro che acquisteranno uno degli ultimi smartphone top di gamma dell’azienda, sarà possibile ricevere un rimborso corposo.

Nello specifico, il colosso sudcoreano fornirà un cashback di 300 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918B), 200 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy S23+ (SM-S916B) e 100 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy S23 (SM-S911B). Per ottenere questo cashback, sarà però necessario essere membri di Samsung Members.

Fatto ciò, sarà necessario recarsi nell’apposita sezione sul sito ufficiale di Samsung. Bisognerà quindi compilare l’apposito modulo e sarà necessario fornire i dati dell’acquisto e anche l’IMEI del nuovo dispositivo acquistato. In questo modo, gli utenti potranno dunque ricevere per mezzo di un bonifico il cospicuo rimborso proposto da Samsung.

Insomma, per tutti coloro che avevano già intenzione di acquistare uno di questi smartphone, ora è arrivata un’occasione imperdibile. Ricordiamo che questi smartphone sono davvero notevoli e dotati di feature e caratteristiche all’avanguardia. Il modello più prestante, ovvero il Samsung Galaxy S23 Ultra, può inoltre vantare la presenza della fantastica S Pen.