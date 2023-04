La nuova serie di punta di Xiaomi è finalmente completa dopo l’arrivo dell’attesissimo Xiaomi 13 Ultra. L’ammiraglio top di gamma si unisce alla versione 13 e 13 Pro, modelli lanciati a livello internazionale al MWC all’inizio di quest’anno.

Porta diversi miglioramenti degni di nota rispetto alla serie dello scorso anno, tra cui un design aggiornato, un SoC aggiornato, un display più luminoso e fotocamere migliori. Lo Xiaomi 13 Ultra è senza dubbio uno dei migliori telefoni ad arrivare sul mercato quest’anno.

E’ dotato di un sistema quad-camera composto da una fotocamera principale Sony IMX989 da 1 pollice da 50 MP con apertura variabile (f/1.9, f/4.0), HyperOIS e obiettivo asferico Vario-Summicron di Leica, un IMX858 da 50 MP /1.8 equivalente a 75 mm con OIS, un obiettivo aggiuntivo da 50 MP IMX858 f/3.0 equivalente a 120 mm con OIS e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP IMX858 f/1.8 con un campo visivo di 122 gradi con messa a fuoco automatica.

È uno dei sistemi di fotocamere più versatili su uno smartphone, e offre supporto per due stili fotografici sviluppati in collaborazione con Leica: Authentic Look e Leica Vibrant Look. Il telefono offre anche più filtri Leica, supporto per l’acquisizione di video 4K a 60 fps con Dolby Vision, acquisizione di video a 8K a 24 fps e acquisizione di immagini ultra RAW a 14 bit. Mentre la camera per i selfie è da 32 MP f/2.0 con inquadratura dinamica e supporto HDR.

Un display incredibile

Inoltre è dotato di un display AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Finora è il display più luminoso mai visto, e promette un incredibile picco di luminosità di 2600 nit. Offre inoltre supporto per frequenza di aggiornamento adattiva da 1-120 Hz e frequenza di campionamento touch fino a 240 Hz, oltre al supporto Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG.

Si tratta di un pannello curvo con una risoluzione di 3200x1440p e una profondità di colore a 12 bit, che offre immagini chiare con una riproduzione dei colori vivida ed è calibrato secondo la nuova calorimetria CIE 2015, che supporta la gestione automatica del colore per garantire una riproduzione uniforme del colore su tutti i dispositivi Xiaomi lanciati di recente. . Inoltre, il display supporta l’oscuramento PWM a 1920Hz e il monitoraggio della frequenza cardiaca in-display.

Lo Xiaomi 13 Ultra è già pronto per il preordine in Cina ed è disponibile in tre fantastiche colorazioni: nero, bianco e verde oliva. Il dispositivo è disponibile in tre configurazioni RAM/archiviazione e hanno i seguenti prezzi:

12GB+256GB: 5.999 RMB ( circa 900 euro)

16GB+512GB: 6.499 RMB (circa 1000 euro)

16GB+1TB: 7.299 RMB (circa 1100)

Attualmente, lo Xiaomi 13 Ultra è limitato al mercato cinese. La società non ha condiviso alcuna informazione sulla disponibilità internazionale.